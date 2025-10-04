A fényes napsütést estére záporok váltják fel

Sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól nyugat felől gyors ütemben beborul az ég.

Reggel, délelőtt a délkeleti, keleti határ közelében gyenge eső még előfordulhat, majd kora estétől északnyugat felől egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. A szél délnyugatira, délire fordul, megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik – írja a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható.

Késő estére 6 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet. Erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható jellemzően kisebb eső, zápor. A déli, majd egyre inkább délnyugati, nyugati, az Észak-Dunántúlon északnyugati szél többfelé élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul.

A kiemelt kép illusztráció.