Videó: porig égett egy zuglói műhely, a katasztrófa elhárításában a TEK mesterlövésze is részt vett

Lángra lobbant egy autószerelő-műhely még szerda éjjel a XV. kerületben. A hivatásos és az önkéntes tűzoltók mellett a TEK mesterlövésze is a helyszínre sietett.

Egy autószerelő-műhelyben csaptak fel a lángok nem sokkal éjfél előtt Budapest tizenötödik kerületében, a Szerencs utcában. Amikor a tűzoltók kiérkeztek, a mintegy hetven négyzetméteres épület már lángokban állt, a bent lévő szerszámok és egy személyautó is égett – számolt be a tűzesetről közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, amely egy videót is megosztott erről a Facebookon.

Hozzátették, hogy a fővárosi hivatásos és a zuglói önkéntes tűzoltók a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett fékezték meg a lángokat.

„A tűzoltók két hegesztőpalackot is kivittek a műhelyből. Ezek egyikét a TEK mesterlövésze ártalmatlanította.

A tűzeset során egy ember megsérült”

– tették hozzá.

Kiemelt kép: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldala