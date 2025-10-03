Tarr Zoltán kórházbezárásokról beszélt, pedig Magyar Péter egészen más ígéretet tett az egészségüggyel kapcsolatban

Tarr Zoltán egy hangfelvételen nemrég azt mondta: „nem biztos, hogy mindenütt meg kell őrizni azt a darabszámú kórházi ágyat, amik jelenleg vannak a különböző típusú ellátásban.” A Tisza Párt alelnökének korábbi kijelentésével szemben Magyar Péter pártelnök korábban szuperkórházak építését helyezte kilátásba kormányra kerülése esetén, ami viszont Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint azzal járna, hogy a régiónként létrejövő, ilyen típusú intézmények miatt a környék kisebb ellátóit meg kellene szüntetni.

Csütörtökön a Világgazdaság tette közzé azt a hangfelvételt, amelyen Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke azt mondta: kormányra kerülése esetén a Magyar Péter vezette párt iskola-, valamint kórházbezárásokra készülhet. A portál szerint a felvétel 2025. február 1-jén, Sárospatakon készült, amely a YouTube-on jelenleg is elérhető. Tarr Zoltán az iskolák önkormányzati fenntartásához való visszatérése mellett beszélt a kórházi ágyak számának csökkentéséről is.

„Nem biztos, hogy mindenütt meg kell őrizni azt a darabszámú kórházi ágyat abban a típusú ellátásban, tehát hogy annyi ágy kell nem tudom neurológián, vagy annyi ágy kell a nem tudom, a fül-orr-gégészeten, nem biztos, hogy olyan általános iskola kell, tehát ezeket mind mind át kell gondolni”

– fogalmazott az EP-képviselői mandátumot is betöltő ellenzéki politikus.

Azonban ez nincs összhangban azzal, amit Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a kórházak építésével kapcsolatban mondott még augusztus 20-án az egészségüggyel kapcsolatban. A pártelnök ugyanis azt mondta, hogy kormányváltás esetén pártja olyan rendszert épít, amely csökkenti a kórházi várólistákat, valamint biztonságosabbá tenné a betegellátást.

Emellett az általa ismertetett, tízpontos Szent István-program ötödik elemeként közölte:

minden régióban épülne egy 21. századi szuperkórház, továbbá erősíteni kívánják a járási rendelőket és a mentőszolgálatot is.

Takács Péter egészségügyi államtitkár a tízpontos vállalás egészségügyet érintő ígéreteivel kapcsolatban a Harcosok órája augusztus 27-i adásában úgy reagált, hogy a szuperkórházak tervezett építésével szerinte valójában kórházbezárási programot jelentett be a Tisza Párt elnöke. Az államtitkár arról is beszélt, hogy régiónként egy ilyen új intézmény miatt a környék kisebb ellátóit meg kellene szüntetni.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője és Tarr Zoltán, a párt alelnöke (Fotó: MTI/Purger Tamás)