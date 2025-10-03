Rétvári Bence: Magyarország a legbiztonságosabb hely Európában

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondta, hogy az ajkai és tapolcai polgári szalon rendezvénysorozat keretében immár hagyományosan ősszel és tavasszal ismert közéleti személyiségeket hív meg beszélgetni. A pénteki beszélgetőpartnere Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.
Hozzátette: a polgári szalon keretében zajló közéleti beszélgetéseknek a korán elkezdődő választási kampány ad különös jelentőséget.
Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az Ipsos francia piac – és közvélemény-kutató méréseire hivatkozva kiemelte: Magyarország a szeptemberi felmérés szerint az első helyen van Európán belül közbiztonság szempontjából, azaz itt érzik magukat az emberek a legnagyobb biztonságban. Arra a kérdésre, hogy hányan félnek attól, hogy erőszak vagy bűncselekmény áldozatává válnak, a válaszadók aránya Magyarországon 7 százalék, Svédországban 57 százalék, Franciaországban 36 százalék, Németországban 29 százalék, Belgiumban 33 százalék.
Hozzátette: ez is mutatja, hogy a magyarországi politika a közbiztonság szempontjából európai szinten is a legsikeresebb. A déli határ lezárásával a migránsok által elkövetett bűncselekményeket ki tudtuk zárni, ezen túl a rendőrség megnövelt létszáma és a szigorú bűntető jogszabályok is hozzájárultak a biztonság növekedéséhez.
Rétvári Bence elmondta azt is, hogy egyre több német, holland választja lakóhelyéül a Dunakanyart vagy a Balaton-felvidéket.
Navracsics Tibor újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a külföldiek letelepedése hoz magával számos megoldandó feladatot is. Mint mondta, a közszolgáltatások bővítésével és javításával igyekeznek színvonalas szolgáltatásokat biztosítani a Balaton környéki településeken. Példaként említette a szolgálati lakás programot, melynek első lépése a közelmúltban egy szigligeti lakás átadása volt, ezt pedig csaknem 100 új lakás követi majd. A fejlesztések között kiemelte a 84-es út felújítását, az M8-as gyorsforgalmi úttá alakításának folytatását. A sajtótájékoztatót követő beszélgetés során Rétvári Bence a digitális polgári körök jelentőségét emelte ki. Mint mondta, közösen megálljt lehet parancsolni a kampány során „az ellenzék részéről megfogalmazott rágalmaknak”.
Navracsics Tibor az általa kezdeményezett etikai kódex jelentőségéről szólt, amely a kampány hangnemét hivatott etikus mederbe terelni. A Tisza Pártról szólva Rétvári Bence úgy fogalmazott, hogy „csak a düh” beszél a párthoz kötődő emberekből, akik „lesöprik” a Fidesz-kormány által elért eredményeket.
Kiemelt kép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)