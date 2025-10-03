Orbán Viktor Václav Klaus volt cseh elnökkel tárgyalt

Orbán Viktor pénteken Václav Klaust, a Cseh Köztársaság korábbi elnökét fogadta a Karmelita Kolostorban – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A volt elnök a Danube Institute konferenciájára érkezett Budapestre. A találkozóról a miniszterelnök bejegyzést is megosztott az X közösségi oldalon.

🇭🇺🤝🇨🇿 Today in Budapest I met my dear friend Václav Klaus, former President of the Czech Republic. We had a good discussion on the future of Europe and the importance of defending our nations’ sovereignty. Always a pleasure to welcome him. pic.twitter.com/A8Di5iijGg — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 3, 2025

„Ma Budapesten találkoztam kedves barátommal, Václav Klausszal, a Cseh Köztársaság volt elnökével.”

Jó beszélgetést folytattunk Európa jövőjéről és nemzeteink szuverenitásának védelmének fontosságáról. Mindig örömmel üdvözlöm őt”

– írta Orbán Viktor.

Mint korábban írtuk, Csehországban a hétvégén parlamenti választásokat tartanak.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Václav Klaus korábbi cseh köztársasági elnököt a Karmelita kolostorban 2025. október 3-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán.