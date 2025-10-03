Orbán Viktor Václav Klaus volt cseh elnökkel tárgyalt

A volt elnök a Danube Institute konferenciájára érkezett Budapestre. A találkozóról a miniszterelnök bejegyzést is megosztott az X közösségi oldalon.
„Ma Budapesten találkoztam kedves barátommal, Václav Klausszal, a Cseh Köztársaság volt elnökével.”
Jó beszélgetést folytattunk Európa jövőjéről és nemzeteink szuverenitásának védelmének fontosságáról. Mindig örömmel üdvözlöm őt”
– írta Orbán Viktor.
Orbán Viktor: A magyarok nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal
Mint korábban írtuk, Csehországban a hétvégén parlamenti választásokat tartanak.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Václav Klaus korábbi cseh köztársasági elnököt a Karmelita kolostorban 2025. október 3-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán.