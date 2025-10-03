Orbán Viktor: Ha a Tisza vagy a DK alakít kormányt, amelyek Brüsszel-párti kormányok, akkor megyünk a háborúba

„Ha nemzeti kormány van, akkor nem megyünk háborúba, nem küldjük oda a pénzünket, ha a Tisza vagy a DK alakít kormányt, amelyek Brüsszel-párti kormányok, akkor megyünk a háborúba, meg pénzt is küldünk oda” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban pénteken.

A kormányfő a műsorban elmondta, hogy Magyarország megosztott Ukrajna uniós tagságának kérdésében, majd felidézte a Tisza Párt korábbi szavazását, amely alapján a válaszadók 58 százaléka igent mondott erre a kérdésre.

Orbán Viktor úgy látja, Magyarország folyamatos nyomás alatt lesz a háború ügyében, ezért fontos, hogy a magyarok folyamatosan erősítsék meg azt a véleményüket, hogy elutasítják az EU-s háborús stratégiát. „Mi két világháborúból akartunk kimaradni, és nem sikerült az elsőből sem, meg a másodikból sem, mert a vezetőink akarták, de nem sikerült” – fogalmazott.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)