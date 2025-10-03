Orbán Viktor: Az európai uniós háborús stratégia egy tévedésen alapul, egy délibáb

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ad interjút.

A miniszterelnöki interjút itt hallgathatja:

Kossuth Rádió élőben

A miniszterelnök kijelentette, az unióban nem az a kérdés, ki mit gondol, hanem hogy ki mit akar csinálni. Amikor azt mondják ez a mi háborúnk, háborúban állunk, támogatni kell Ukrajnát, akkor valóban támogatni is kell, azt a háborút, amiben naponta halnak meg emberek.

Orbán Viktor szerint az európai háborús stratégia egy tévedésen alapul.

Ez a háborús stratégia azt mondja, hogy az oroszok hamarabb fogynak ki a gazdasági erőforrásokból, magyarul a pénzből, mint mi és mint az oroszoknak nem lesz elég pénzük, hogy fegyvereket gyártsanak olyan ütemben, mint ahogy ezt most teszik.

Hozzátette, ez leromlik majd, mi pedig képesek leszünk az ukránoknak továbbra is nagy mennyiségben pénzt adni, és következésképpen fegyvert is adni. Az oroszok gazdaságilag meg fognak roppanni, talán még Oroszországban felkelések is lesznek, és ezért az oroszok a gazdasági összeomlás miatt. Fel kell, hogy adják a háborús céljaikat és visszavonulnak, és miután visszavonulnak, az ukránok képesek lesznek ezeket a területeket (az ország egyötöde egyébként) ismét magukhoz csatolni. Ez a európai háborús terv.

Minden nap meghal több száz vagy több ezer ember. Elégetünk sok százmillió eurót a végén milliárdokat és folyamatos a kockázata annak, hogy mi, európaiak is egyre mélyebben vonódunk be ebbe a háborúba, és a végén még azok kerekednek felül, akik már katonákat is akarnak küldeni.

Az európai uniós stratégiának súlyos következményei vannak egész Európára nézve, és két kérdést ez a stratégia nem tisztáz, hiába feszegettem, intéztem, szegeztem a melleknek, hogy ez milyen hosszú ideig tart és mennyibe fog kerülni – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök.

Tehát ha van egy háborús stratégiád, azt tudnod kell, hogy hány évig vagy képes ezt a teljesítményt nyújtani? Mikor fognak összeomlani az oroszok? Jövő hónapban, fél év múlva, egy év múlva, három év vagy 4 év múlva. Meddig tart a háború? Mennyien halnak meg, tízezren, százezren, ötszázezret és nekünk mennyi pénzbe kerül? – sorolta a legfontosabb kérdéseket a miniszterelnök.

Hangsúlyozta, elköltöttünk eddig körülbelül százhetven-, száznyolcvanmilliárd eurót miközben Európa egyébként egy komoly gazdasági bajban van, minden fillérre szükségünk lenne, és minden évben 40, 50, 60 milliárd eurót kéne újra és újra elkölteni úgy, hogy közben nincs pénzünk.

Tehát ennek a stratégiának nincs észbeli racionális alapja – szögezte le. Nincsen meg a pénzügyi alapja, képtelenek vagyunk ezt a háborút finanszírozni, miközben azzal akarjuk legyőzni az ellenfelet, hogy mi tovább bírjuk pénzzel és gazdasági erővel, mint ő.

Ez az egész egy délibáb, egy illúzió. Ez össze fog omlani és ennek súlyos következményei lesznek.

Ráadásul az is példátlan a háborúk történetében is egyébként, hogy a szembenálló felek nem tárgyalnak egymással, az amerikaiak tárgyalnak az oroszokkal, de mi európaiak – folytatta.

A magyar álláspont az, hogy törekedjünk tűzszünetre, törekedjünk a békére, és legyen folyamatos közepes, alsó vagy felső szintű diplomáciai érintkezés – szögezte Orbán Viktor.

A magyarok nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal

Az uniós bővítéssel, Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban kijelentette, a magyarok nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal, hiszen ha egy szövetségi rendszerben vagyunk valakivel, akkor osztozunk a sorsában. Ukrajna nagyon nehéz sorsú ország. Miért kéne ebben a nehéz sorsában osztozni? Nekünk van saját sorsunk, ami sokkal könnyebb, mint az ukráné – tette hozzá Orbán Viktor.

Úgy folytatta,

segítsük őket erőnkhöz mérten, ez rendben van, de „miért kéne másnak a rossz sorsát, mint egy rossz gúnyát magunkra venni?”

Az ő sorsuk az, hogy Oroszország mellett élnek és folyamatosan háborúban vannak az oroszokkal. Ezen mi nem tudunk változtatni, és az nem segítség, hogyha mi a nyakunkba vesszük mindazt, amitől ők szenvednek – jelentette ki.

Ha a Tisza vagy a DK alakít kormányt, amelyek Brüsszelpárti kormányok, akkor megyünk háborúba

Ha nemzeti kormány van, akkor nem megyünk háborúba. Nem küldjük oda a pénzünket, ha a Tisza vagy a DK alakít kormányt, amelyek Brüsszelpárti kormányok, akkor megyünk háborúba, meg pénzt is küldünk oda. Tehát ez egy belső vita, amit el kell rendezni minden választásnak ez tétje. Talán az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb tétje a választásnak – fogalmazott a miniszterelnök.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió óbudai stúdiójában (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)