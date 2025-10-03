Orbán Viktor: A Tisza-adó után újabb szög kandikált ki Magyar Péter brüsszeli tornazsákjából

A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy míg ő „Koppenhágában állt ellen a háborús ellenszélben”, addig szerinte újabb, Brüsszelhez köthető kezdeményezés bukkant fel: „a Tisza-adó után újabb szög kandikált ki Magyar Péter brüsszeli tornazsákjából.”
A posztban Orbán Viktor idézte Tarr Zoltán „legújabb értekezését”, amely szerinte a kórházak, kórházi férőhelyek és az iskolák „újragondolását” vetíti előre.
A miniszterelnök szerint mindez azt mutatja, hogy „lassan a brüsszeli országjelentések összes ajánlása megjelenik a Tisza lépten-nyomon szivárgó programjában.”
Továbbá a bejegyzés történelmi párhuzamot állított fel: Orbán szerint ismerik ezt a „fajtát a történelemkönyvekből”, azokat, „akik mindig valaki mástól várják, hogy utat mutasson az országnak.” Ezzel szemben a kormány nem téveszti el a célt:
„Ők Brüsszelnek, mi a magyar embereknek akarunk megfelelni. És meg is fogunk. Megcsináljuk azt, ami nem sikerült az elődeinknek.”
A poszt zárásaként a miniszterelnök megismételte kormánya legfontosabb célkitűzéseit: kívül tartani Magyarországot a háborún és megvédeni a magyar családok biztonságát, mert „nekünk Magyarország az első!”.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép forrása: Orbán Viktor miniszterelnök Facebook oldala