Orbán Viktor: A magyarok nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal

„A magyarok nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal” – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

A miniszterelnök kifejtette: az ukránok sorsa az, hogy Oroszország mellett élnek, és folyamatosan háborúban vannak az oroszokkal. „Ezen mi nem tudunk változtatni, és az nem segítség, ha mi a nyakunkba vesszük azt, amitől ők szenvednek” – mutatott rá.

Kijelentette: Magyarországot meg akarja kímélni attól, hogy egy szövetségi rendszerben az ukránokkal háborúban legyen az oroszokkal. „Ha egy szövetségi rendszerben vagyunk, előbb-utóbb katonákat kell küldeni, és mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért” – mondta.

„Pénzből is annyit akarunk adni, amennyit tudunk, nem támaszthatnak jogot arra, hogy a magyar emberek zsebéből kivegyék a pénzt, mert nekik erre szükségük van” – fogalmazott Orbán Viktor, aki azt javasolja, hogy kössenek az ukránokkal stratégiai megállapodást, amilyen van a britekkel és a törökökkel.

„Ez nem példátlan, de ne vegyék fel őket”

– jelentette ki Orbán Viktor, kiemelve: „akármit találnak ki, ehhez az állásponthoz a magyaroknak, mint minden más népnek, joga van.”

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy egyre több ország érzi úgy, mint Magyarország, hogy bele fogunk sodródni egy háborúba, és előbb-utóbb jönnek haza a koporsók, benne a meghalt, elesett fiatalokkal. „Ez a veszély egyre nő, és nem akarják ezt vállalni” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió óbudai stúdiójában (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)