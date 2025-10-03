Műsorújság
Nő a feszültség a Tisza Párt és a Tisza Szigetek között

Szerző: hirado.hu
2025.10.03. 09:35

Ezzel a címmel jelent meg egy cikk a Magyar Nemzeten, amelyben a szerző arról ír, hogy az aktivistákból álló helyi szervezetek emberfeletti munkával tartják a hátukat Magyar Péternek, ám a pártelnök mindenhol csak learatja a babérokat, majd köszönés nélkül továbbáll.

A lap informátora szerint a Tisza Szigetek koordinátorai a párt vezetésének nem mernek zúgolódni, ugyanis amint bármilyen kritikát megfogalmaznak, ellenséggé válnak Magyar Péter szemében, aki megfosztja őket a pozíciójuktól. Ráadásul feszültség van a párt és a szigetek között, ugyanis Magyar Péternek egy jó szava nincs azon emberekhez, akik folyamatosan a hátukat tartják neki. Ha viszont bármi probléma van, az rögtön az ő felelősségük.

Sokan csalódottak, ugyanis a demokráciának nyoma sincs Magyar Péter körül. Mindenben ő dönt, ha meg valakinek valami nem tetszik, akkor eltakarodhat

– emelte ki a Magyar Nemzet informátora.

A Tisza Szigetek számával is gond van: Magyar Péter szerint a számuk 2200, a tagság létszáma 50 ezer. A lap birtokába került belső nyilvántartásból kiderül, hogy mindössze 1570 sziget létezik, amelyek tagsága összesen kevesebb mint 28 ezer fő. Ráadásul a támogatók területi eloszlása sem kedvez Magyar Péternek.

Budapestre koncentrálódnak a tiszások, a vidéki választókerületekben gyengék.

