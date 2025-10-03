Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Megható fotó: megszületett Hosszú Katinka második gyermeke

lead_image
Forrás: Ridikül
2025.10.03. 09:25

Főoldal / Belföld

Megszületett Hosszú Katinka második kislánya, Szofi! A háromszoros olimpiai bajnok úszónő boldogsága határtalan: férjével, Gelencsér Mátéval immár két gyönyörű gyermek büszke szülei.

Hosszú Katinka életében újabb csodás fejezet kezdődött: megszületett második gyermeke. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő a közösségi oldalán tudatta a gólyahírt, hogy megszületett  kislánya – írja a Ridikül.

„Szia Szofi! Üdv a családban”

– írta péntek reggel Katinka, bár azt egyelőre nem osztotta meg, pontosan mikor adott életet második gyermekének.

A sportoló korábban már izgatottan osztotta meg követőivel, hogy babát vár. Egyik bejegyzésében így fogalmazott:

„Elképesztő érzés, hogy hamarosan négyfős család leszünk.”

Katinka elsőszülött kislánya, Kamília 2023 nyarán született, a két pici lánnyal együtt pedig most lett igazán teljes a család.

Hosszú Katinka és férje 2022-ben házasodtak össze, és már az első várandósságnál is természetességgel vállalták a nyilvánosságot. A sportolónő most is büszkén mutatta meg a rajongóknak élete legfontosabb pillanatait, sugárzó boldogsággal.

A korábban „Iron Lady”-ként ismert úszóklasszis három olimpiai aranyérme, kilenc világbajnoki és tizenöt Európa-bajnoki címe után most legnagyobb büszkeségének a családját tartja, és elsősorban a magánéletére koncentrál.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszó és férje, Gelencsér Máté az M4 Sport-Az Év Sportolója Gálán a Magyar Állami Operaházban 2025. január 13-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

gyermekvállalásolimpikon Hosszú Katinka

Ajánljuk még

 