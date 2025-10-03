Megható fotó: megszületett Hosszú Katinka második gyermeke

Hosszú Katinka életében újabb csodás fejezet kezdődött: megszületett második gyermeke. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő a közösségi oldalán tudatta a gólyahírt, hogy megszületett kislánya – írja a Ridikül.

„Szia Szofi! Üdv a családban”

– írta péntek reggel Katinka, bár azt egyelőre nem osztotta meg, pontosan mikor adott életet második gyermekének.

A sportoló korábban már izgatottan osztotta meg követőivel, hogy babát vár. Egyik bejegyzésében így fogalmazott:

„Elképesztő érzés, hogy hamarosan négyfős család leszünk.”

Katinka elsőszülött kislánya, Kamília 2023 nyarán született, a két pici lánnyal együtt pedig most lett igazán teljes a család.

Hosszú Katinka és férje 2022-ben házasodtak össze, és már az első várandósságnál is természetességgel vállalták a nyilvánosságot. A sportolónő most is büszkén mutatta meg a rajongóknak élete legfontosabb pillanatait, sugárzó boldogsággal.

A korábban „Iron Lady”-ként ismert úszóklasszis három olimpiai aranyérme, kilenc világbajnoki és tizenöt Európa-bajnoki címe után most legnagyobb büszkeségének a családját tartja, és elsősorban a magánéletére koncentrál.

Kiemelt kép: Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszó és férje, Gelencsér Máté az M4 Sport-Az Év Sportolója Gálán a Magyar Állami Operaházban 2025. január 13-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)