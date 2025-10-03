Megérkeztek az első elektromos csuklós autóbuszok a fővárosba, jelentette be a BKK

Megérkeztek a fővárosba az elektromos csuklós autóbuszok első példányai, amelyek a már felkészítés és tesztelés alatt álló, harminc szóló elektromos jármű mellé csatlakoznak – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint 2027-ig hetven – 50 szóló és 20 csuklós, az ArrivaBus Kft. által vásárolt – új, teljesen elektromos busz áll majd forgalomba Budapesten. Szeptemberben négy ilyen csuklós busz érkezett és várja a forgalomba állást megelőző előkészítést. Ezek a járművek alacsonypadlósak, klimatizáltak, modern asszisztens rendszerekkel – például holttérfigyelő, kerékpáros- és gyalogosérzékelő, vezetői fáradtságfigyelő – felszereltek, továbbá számos USB-töltőpontot is kínálnak az utasoknak – írták.

Az érkező járműveknek köszönhetően Budapesten lesz az ország legnagyobb elektromos csuklósbusz-flottája. A buszok elsősorban a főváros belső területeit átszelő és a közép-budai vonalakon közlekednek majd – közölték.

Kapcsolódó tartalom Indulhat a pesti fonódó villamoshálózat második ütemének tervezése A részleteket a BKK ismertette.

A forgalomba állás előtt még számos előkészítési munkát végeznek a buszokon: hatósági vizsgálatnak vetik alá, valamint specifikus rendszerekkel – FUTÁR, jegykezelő, kamera, utasszámláló – is felszerelik az új buszokat. Az elektromos járművek töltésére szolgáló rendszer kiépítése már folyamatban van, elkészülése után szintén az új buszokkal tesztelik azokat a szakemberek.

A csuklós elektromos járművek a forgalmi, műszaki előkészítést, valamint a járművezetők oktatását követően, a BKK és a szolgáltató között létrejött, szerződésben rögzített 2026 tavaszi beálláshoz képest már korábban is megjelenhetnek az utakon – írta a társaság.

A BKK kitért arra is, hogy az elektromos buszok mellett nemrég 25 alacsonypadlós, klimatizált, fedélzeti kamerákkal és korszerű utastájékoztató rendszerrel ellátott új dízel autóbusz is megjelent Budapesten, és a jövőben mintegy 170 ilyen jármű érkezik, több ütemben.

Az új dízel és elektromos autóbuszokkal 2027-re a fővárosi buszállomány csaknem 90 százalékát korszerű EURO 5-ös, vagy annál modernebb hajtásrendszerű autóbusz teszi majd ki. Az új járműveknek köszönhetően évente mintegy 8 ezer tonnával kevesebb károsanyag kerül lokálisan Budapest levegőjébe – tudatta a BKK.

Kapcsolódó tartalom Karácsony Gergely: Bemutatkoztak Budapest új buszai Autómentes h

A kiemelt kép illusztráció: A 7 és 8E viszonylaton tesztüzemben közlekedő elektromos autóbusz az Újpalotai végállomáson 2022. május 20-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)