Már több mint 2,2 millió nyugdíjas kapta meg a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt

A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 2 209 534-en kapták meg – közölte a miniszterelnök főtanácsadója pénteken a Facebook-oldalán.

Nyitrai Zsolt a közzétett fényképen azt írta, hogy az utalványt október 15-ig mindenkinek kézbesítik.

„Magyarország kormánya minden lehetséges eszközzel segíti a nyugdíjasokat” – fogalmazott a politikus.

Mint írta, „a Tisza Párt nem becsüli meg az időseket, és nem fogja megőrizni a nekik járó juttatásokat”.

„Egy rossz választás, és elveszíthetjük azokat az eredményeket, amelyekért eddig közösen megdolgoztunk” – zárta bejegyzését Nyitrai Zsolt.

Kiemelt kép: A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyugdíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a fővárosban (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)