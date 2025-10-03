Gyurcsány Ferenc aktivizálta magát, bejelentést tett a volt miniszterelnök

Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció egykori elnöke a korábban archivált Facebook-oldalán bejelentette, hogy hamarosan kiadják a második könyvét.

A DK volt elnöke

péntek délután profilképet és borítóképet is cserélt a közösségi oldalon, miközben az oldal leírása is frissült.

A borítóképből kiderült, hogy hamarosan kiadja a második könyvét – az elsőt még álnéven jelentette meg tavaly –, amelynek a borítóját is megmutatta, és amelynek címe Gyilkos igazságok lesz (ebből a Gyilkos szót egy korábbi, a privát oldalán megjelent poszt alapján már lehetett ismerni).

Szembeötlő az is, hogy

az archivált oldal frissített leírásában Gyurcsány Ferenc már nem politikusként, hanem kizárólag íróként határozza meg magát.

Később egy bejegyzést is közzétett oldalán, amelyben szintén azt írta: „Ez az oldal már nem az az oldal. Nem csak a borító- és a profilkép változott meg, hanem a lényeg, a tartalom. Íróként mutatom meg új könyvemet, és persze mesélek az előzőről is. Hogy lesz-e szó politikáról? Nem. Ezt ígértem, ehhez tartom magam. Hamarosan akkor könyvről, könyvekről.”

A Demokratikus Koalíció volt elnöke idén tavasszal távozott a politikából, miközben felesége, Dobrev Klára bejelentette, hogy elválnak.

Kiemelt kép: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) volt elnöke (Fotó: MTI/Purger Tamás)