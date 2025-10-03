Emberi maradványokat találtak Szombathely határában

Emberi maradványokat találtak katonák Szombathely határában a börtön és a repülőtér között. Az elhunyt akár több éve fekhetett az úttest és a volt laktanya kerítése közötti területen.

Emberi csontvázra bukkantak gyakorlatozó katonák a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet és a szombathelyi repülőtér közötti fás, bokros területen. A helyszíni szemle 2025. szeptember 30-án, napnyugtakor kezdődött, lőporszagú levegőben. A közelben gyakorlat zajlott – számolt be a 112Press.

A test állapota alapján hosszabb ideje, akár több éve is elhalálozhatott az illető, akinek egyelőre nincs információ a koráról és a neméről.

„Az eset körülményeit a Szombathelyi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja” – közölte Seffer Lilla rendőr őrnagy, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője a 112 Press érdeklődésére.

Ebből az derül ki, hogy bűncselekményre, idegenkezűségre utaló nyom eddig nem merült fel.

Később a rendőrség körözést adott ki, amelyben kiemelték, hogy a halál okát és idejét nem lehetséges megállapítani a csontok alapján, kiemelték, hogy találtak egy pár piros kesztyűt, egy pár kék színű gumipapucsot, egy M-es méretű drapp színű kötött anyagú ruhafoszlányt, az elhunyt lábszárcsontját szegecselték, benne platinalemez volt.

