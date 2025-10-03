Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Az ország nagy részén napos idő várható, de az egyik harmadában borongós marad az ég

Szerző: hirado.hu
2025.10.03. 06:23

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Többnyire napos, fátyolfelhős idő valószínű. Azonban főleg a Tiszántúlon erősen felhős lesz az ég, ott csak kevés napsütés valószínű.
Kép forrása: met.hu

A keleti határ mentén gyenge eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz, sőt északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek. Estétől mérséklődik a légmozgás – írja a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között várható.

Kép forrása: met.hu
Többnyire derült, vagy gyengén fátyolfelhős idő valószínű, de a Tiszántúlon még hajnalig sok maradhat a felhő. A keleti határ mentén jelentéktelen eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél fokozatosan veszít erejéből, hajnalra keleten is legyengül a légmozgás.

 Kora reggelre többnyire 0 és +8 fok közé süllyed a hőmérséklet, azonban az Északi-középhegység szélcsendes völgyeiben és az Észak-Dunántúlon kevéssel fagypont alá hűlhet a levegő.

Kép forrása: met.hu

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: A drónnal készült felvételen ködös táj a Kolozs megyei Kolozspata közelében 2024. október 29-én (Fotó: MTI/Kiss Gábor)

időjárásIdőjárás-jelentés Magyarország

Ajánljuk még

 