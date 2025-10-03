A Magyar Posta a fővárosban kezdte el a nemzeti konzultációs levelek kézbesítését

Megkezdődött szerdán a nemzeti konzultációs levelek ütemezett kézbesítése: a fővárosban élőknek október első két hetében kézbesíti a Posta az érintett küldeményeket, ezt követően irányítószám szerinti emelkedő sorrendben jutnak el a postákhoz a konzultációs levelek, és november 6-ig országszerte megvalósul a kézbesítés.

A Magyar Posta pénteki közleménye szerint

körülbelül 6 hét alatt kézbesítik a több mint 7,5 millió küldeményt a címzés szerinti postaládákba, tehát november 6-ig mindenki megkapja a nemzeti konzultációt tartalmazó levelet.

Fontos információ, hogy a kézbesítés a hivatalos személyi adat- és lakcímnyilvántartóban szereplő címre történik, ha valaki más lakcímen tartózkodik, vagy esetleg címadatait korábban letiltotta, információért az ingyenesen hívható 1818-as kormányzati ügyfélvonalhoz tud fordulni – írták.

A nemzeti konzultációban szereplő válaszleveleket november 30-ig lehet díjmentesen visszaküldeni

– tájékoztatott a Magyar Posta.

Kiemelt kép: A nemzeti konzultáció kérdõíveit kézbesíti egy postás egy budapesti társasházban 2025. október 1-jén. A kérdõíven öt pontban kérdezik meg az embereket arról, mit gondolnak a közteherviselésrõl – MTI/Bodnár Boglárka