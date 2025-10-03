A legnagyobb Antikrisztusnak nevezte a pápát Látó János, akire Juhász Péter forrásként hivatkozhatott az álhírbotrányban

Sátáni seregek támadása, démoni hatás, miközben Jézus illatát érzik rajta az emberek. Többek között ezekről is beszélt videóiban az a Látó János, akivel kapcsolatban Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője osztott meg információkat a Szőlő utcai álhírbotrányhoz kapcsolódóan. A kormánypárti politikus csütörtök esti bejegyzésében azt írta, hogy Látó János az a Lajos, aki Juhász Péter videójában is megjelent, azt állítva, hogy tudomása van egy Ózd környéki pedofilügyről, amelyben állítása szerint egy „Zsolti bácsi” néven emlegetett, magasrangú politikus is érintett.

Csütörtök reggel foglaltak le bizonyítékokat a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség munkatársai Juhász Péter korábbi ellenzéki politikusnál, az egykori Együtt párt elnökénél a Szőlő utcai álhírbotránnyal összefüggésben. Azóta az is kiderült, hogy a jelenleg tartalomgyártóként tevékenykedő volt politikust péntek délelőtt tanúként is meghallgatják, miután YouTube-csatornáján egy nevét nem vállaló személy megfogalmazta a „Zsolti bácsira” építő pedofilvádat, és amellyel összefüggésben a DK-s Arató Gergely a parlamentben megvádolta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a bizonyítékok lefoglalása után későbbre ígért információkat Juhász Péterrel, videójával, illetve az abban megjelenő, általa idézett forrásával kapcsolatban. A kormánypárti politikus végül meg is nevezte ezt a videóban „Lajosként” hivatkozott forrást, mégpedig Látó János személyében. Kocsis Máté bejegyzése szerint Látó János korábban kétszer is tagja volt a Hit Gyülekezetének, majd prédikátor lett egy általa alapított alternatív szektában. A frakcióvezető egyúttal futóbolondnak, valamint kuruzslónak nevezte Látó Jánost, megjegyezve, hogy a férfi több alkalommal a YouTube-on tett közzé prédikációt, amiket gardróbszekrénye előtt szokott rögzíteni.

Kapcsolódó tartalom Kocsis Máté megnevezte a férfit, akivel Juhász Péter kitervelte a Szőlő utcai álhírbotrányt

A Magyar Nemzet cikke szerint Látó János videós csatornáján 32 monológ érhető el, összesen nagyjából harmincórányi beszéddel. A lap megjegyzi: a legfontosabb követeztetés az, hogy

Lajos és a Látó János bizonyosan egy személy, amit két tényező is megerősít.

A cikk szerint az egyik ilyen, hogy ugyanazt a hanghordozást, beszédstílust hallani Látó prédikációs videóiban, mint amikor Juhász Péter tanúja, Lajos mondja el a leleplezőnek szánt ózdi történetet. A másik hasonlóság az élettörténet. A Magyar Nemzet ugyanis megjegyzi, hogy Látó János egyik saját videójában arról beszél, hogy 1985-ben tért meg, vagyis negyven éve adta át az életét Jézusnak. Juhász Péternek pedig azt mondta: „Negyven éve követem Jézus Krisztust és 35 éve, hogy tanítok.”

Online szónoklatok

Látó János egyik online szónoklatában arról beszélt a cikk szerint, hogy tizenhárom évig élt démoni befolyás alatt, míg egy másik felvételen azt mondta, hogy egy alkalommal rászállt a Szent Szellem, amely a földre nyomta, mire kidőltek szájából a gonosz lények. Bevallása szerint így tudott megszabadulni a drog és az alkohol fogságából.

Arról is beszélt, hogy a küzdelmes évek után ő és felesége is kínaiul kezdett beszélni, pedig nem is ismerik a nyelvet. Látó János ezt mondta: „Volt olyan, hogy egy órát is szóltam nyelveken. Sose felejtem el, amikor elkezdtem kínaiul nyelveken szólni, s sírtam, képzeljétek el, sírtam. Ez olyan ’87-ben lehetett, térdepeltem és sírva könyörögtem, és egy nagyon furcsa nyelven, szerintem kínaiul, vagy nem tudom, milyen nyelven, de valamilyen nagyon érdekes nyelven szóltam, és tudtam, hogy én könyörgök és közbenjárok emberekért.”

A Magyar Nemzet szerint előfordult olyan is, hogy Látó János súlyos megjegyzéseket tett a cigányokra és a feketékre, a nők kapcsán pedig szinte állandóan Jézabelt emlegeti. Jézabel bibliai személy, aki Izrael királynéja volt, és akit negatív példaként tartanak számon, mert bálványimádást és erkölcstelenséget terjesztett, így a neve azóta is a romlottság és a csábító gonoszság jelképe. Egy alkalommal Látó János így fogalmazott:

„Állandóan fájt a tarkóm, a hátam, egyszer majdnem el is ájultam, a halálomon voltam majdnem két óra hosszáig. Meg vagyok róla győződve, hogy ez a Jézabel – ez a Gézabel –, mert ez a Jézabel gonosz angyal, az Antikrisztus szelleme. Ezek nem démonok, hanem ezek gyilkos gonosz szellemlények.”

Azt is elmondta, hogy azoknak a nőknek, akik azt állítják, látták Jézust, „elférne egy nyakleves a nyakán.” Önmagáról szólva ezt mondta: „Többször volt olyan, hogy elmentem valahova, és megkérdezték, hogy milyen parfümöt használok, mert érdekes módon valamilyen nagyon kellemes, finom illat vett körül. És tudjátok ez Krisztus Jézus jó illata. És szólt hozzám, igen, Isten, hogy azt akarja, hogy én újra egy jó illat legyek. Jó illat legyek a munkahelyemen, jó illat legyek a gyülekezetben, de nem járok gyülekezetbe, jó illat legyek a családomban.”

Máskor pedig arról beszélt: a Szent Szellemtől úgy tudja, hogy még az életünkben megtörténik az Antikrisztus eljövetele. A témát jobban kibontva megemlítette, hogy az egyik legnagyobb Antikrisztus a római pápa. S kitért arra is, hogy felfogása szerint a legfőbb Antikrisztus egy emberben lakozó sátán lesz, aki a világ vezetőjévé válik, emellett Orbán Viktor miniszterelnökre is használta az antikrisztusi és ördögi jelzőket, hozzátéve, hogy szerinte a kormányfő teljes diktatúrát vezetett be.

Kiemelt kép: Juhász Péter korábbi ellenzéki politikus, jelenlegi tartalomgyártó (Fotó:Facebook)