Tragédiával végződött a makói kórháztűz, egy dolgozó életét vesztette

Tűz volt a makói kórház területén csütörtök délután, egy kórházi dolgozó életét vesztette – közölte Kallai Árpád főigazgató az intézmény honlapján.

A közlemény szerint a makói kórház területén lévő egyik raktárépületben csütörtök délután tűz keletkezett, amit a tűzoltók rövid idő alatt eloltottak. Az esemény betegellátási területet nem érintett.

A tűzeset során egy kórházi dolgozó életét vesztette. Az ügyben vizsgálat indult.

A főigazgató részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak.

A katasztrófavédelem az esetről azt írta, hogy a kórház kazánházában keletkezett tűzhöz a makói, hódmezővásárhelyi és szegedi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, és három vízsugárral oltották el a lángokat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)