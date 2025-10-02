Tízezer új elektromos jármű érkezhet a hazai utakra az állami programnak köszönhetően

A gazdasági társaságok december elsejéig igényelhetnek járművenként akár 4 millió forint támogatást tisztán elektromos gépkocsik beszerzéséhez; a beérkezett kérelmek száma túllépte a nyolcezret, kisteherautókból már több mint kétezret vásárolnak a jelentkező cégek – tette közzé az Energiaügyi Minisztérium (EM) csütörtökön a Facebook-oldalán.

A tárca felidézte: a vállalati flották zöldítését ösztönző program keretösszegét nemrégiben emelték meg 40 milliárd forintra. A szerződésekben lekötött forrásmennyiség a 30 milliárdot közelíti, mindenképpen érdemes tehát még pályázni.

A nyolcezer jelentkező közel 9200 környezetkímélő személyautót és több mint kétezer klímabarát kisteherautót szerezhet be állami hozzájárulással.

Mostanáig 8-8 darab kisbuszra és 3,5 tonna feletti tehergépkocsira érkezett be igény – ismertette az EM.

A nyerteseknek mintegy 21 milliárd forintot fizettek ki eddig közel 5400 zöldautó megvásárlásához. A keretemelés jóvoltából tehát a program összesen akár tízezer tiszta és csendes járművel bővítheti a hazai állományt – jelezték.

A kizárólag elektromos hajtású hazai flotta már több mint 90 ezer darabos, 2020 óta a tizenegyszeresére bővült.

A klímabarát gépkocsik elterjedésével nem csak a levegőszennyezés és zajterhelés csökken, üzemeltetésük-karbantartásuk is olcsóbb, mint a benzineseké – írta a tárca.

A kiemelt kép illusztráció.