Szijjártó Péter: Karácsony Gergely ismét világossá tette, hogy az ellenzék a brüsszeli álláspontot képviseli Ukrajna ügyében

Karácsony Gergely ismételten világossá tette, hogy a magyar ellenzék a brüsszeli álláspontot képviseli Ukrajna ügyében – írta a budapesti főpolgármester friss interjújára reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A tárcavezető kiemelte, hogy „az ellenzéknek nem probléma, hogy Magyarországot bele akarják rángatni egy olyan háborúba, amihez semmi közünk sincsen”.

„Az ellenzéknek nem probléma, hogy tönkre akarják tenni a magyar gazdákat, és az ellenzéknek az sem lenne probléma, hogy az ukrán maffia átjáróháza lennénk”

– folytatta.

„Mi azonban nem a brüsszeli álláspontot, hanem a magyar nemzeti érdeket képviseljük.”

„A magyar nemzet érdeke és akarata pedig az, hogy Ukrajna ne legyen az Európai Unió tagja” – szögezte le. Karácsony Gergely az Euronewsnak nyilatkozva azt mondta, hogy Magyarországon a kormánypropaganda azért fordult Ukrajna és az európai uniós terveik ellen, mert elfogytak az ellenségképek. Illetve kifejtette, hogy Magyarországnak nemzeti érdeke lenne Ukrajna csatlakozása, még akkor is, ha az újjáépítés hatalmas forrásokat vonna el az EU-költségvetésből.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Soós Lajos)