Összeroppant a Pilisben elhunyt túrázó családja, nem hiszik el, hogy Kaszás Nikolett öngyilkos lett

Kaszás Nikolett barátnője arról beszélt a sajtónak, hogy a 27 éves nő családja összeroppant, és nem hiszik el, hogy öngyilkosság történt – írja a Bors nyomán a Magyar Nemzet.
„Mindenki értetlenül áll a halála előtt” – mondta a barátnő, aki azt is megjegyezte, hogy Nikolett a születésnapja után pár nappal indult túrázni.
„Azt gondoljuk, hogy ha öngyilkos akar lenni valaki, akkor először nem túrázgatni megy… Itt valami nincs rendben. Egyelőre
a család próbálja feldolgozni az elvesztését. Nem tudják elhinni, hogy Niki öngyilkos lett”
– hangsúlyozta a tragédia kapcsán Kaszás Nikolett barátnője.
A hirado.hu is beszámolt arról, hogy aki utoljára láthatta Nikolettet, és beszélt is vele, azt mondta,
egyáltalán nem úgy nézett ki, mint aki öngyilkosságra készül.
Kaszás Nikolett szeptember 7-én túrázni a Pilisbe, a Spartacus-ösvényre, amelyet sikeresen teljesített, azóta azonban nem ment haza. A holttestét vasárnap találták meg.
