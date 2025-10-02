Műsorújság
Összeroppant a Pilisben elhunyt túrázó családja, nem hiszik el, hogy Kaszás Nikolett öngyilkos lett

Szerző: hirado.hu
Forrás: Magyar Nemzet
2025.10.02. 19:50

| Szerző: hirado.hu
Nem hiszik el a Pilisben elhunyt fiatal nő hozzátartozói, hogy öngyilkosság történt. Kaszás Nikolett barátnője pedig úgy véli,  ha valaki véget akar vetni az életének,  akkor nem túrázgatni megy.

Kaszás Nikolett barátnője arról beszélt a sajtónak, hogy a 27 éves nő családja összeroppant, és nem hiszik el, hogy öngyilkosság történt – írja a Bors nyomán a  Magyar Nemzet.

„Mindenki értetlenül áll a halála előtt” – mondta a barátnő, aki azt is megjegyezte, hogy Nikolett a születésnapja után pár nappal indult túrázni.

„Azt gondoljuk, hogy ha öngyilkos akar lenni valaki, akkor először nem túrázgatni megy… Itt valami nincs rendben. Egyelőre

a család próbálja feldolgozni az elvesztését. Nem tudják elhinni, hogy Niki öngyilkos lett”

hangsúlyozta a tragédia kapcsán Kaszás Nikolett barátnője.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy aki utoljára láthatta Nikolettet, és beszélt is vele, azt mondta,

egyáltalán nem úgy nézett ki, mint aki öngyilkosságra készül.

Kaszás Nikolett szeptember 7-én túrázni a Pilisbe, a Spartacus-ösvényre, amelyet sikeresen teljesített, azóta azonban nem ment haza. A holttestét vasárnap találták meg.

Kiemelt kép: Kaszás Nikolett (Forrás: Police.hu)

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

