Összeroppant a Pilisben elhunyt túrázó családja, nem hiszik el, hogy Kaszás Nikolett öngyilkos lett

Nem hiszik el a Pilisben elhunyt fiatal nő hozzátartozói, hogy öngyilkosság történt. Kaszás Nikolett barátnője pedig úgy véli, ha valaki véget akar vetni az életének, akkor nem túrázgatni megy.

Kaszás Nikolett barátnője arról beszélt a sajtónak, hogy a 27 éves nő családja összeroppant, és nem hiszik el, hogy öngyilkosság történt – írja a Bors nyomán a Magyar Nemzet.

„Mindenki értetlenül áll a halála előtt” – mondta a barátnő, aki azt is megjegyezte, hogy Nikolett a születésnapja után pár nappal indult túrázni.

„Azt gondoljuk, hogy ha öngyilkos akar lenni valaki, akkor először nem túrázgatni megy… Itt valami nincs rendben. Egyelőre

a család próbálja feldolgozni az elvesztését. Nem tudják elhinni, hogy Niki öngyilkos lett”

– hangsúlyozta a tragédia kapcsán Kaszás Nikolett barátnője.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy aki utoljára láthatta Nikolettet, és beszélt is vele, azt mondta,

egyáltalán nem úgy nézett ki, mint aki öngyilkosságra készül.

Kaszás Nikolett szeptember 7-én túrázni a Pilisbe, a Spartacus-ösvényre, amelyet sikeresen teljesített, azóta azonban nem ment haza. A holttestét vasárnap találták meg.

Kapcsolódó tartalom Megszólalt a rendőrség a Pilisben megtalált Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban A lányt az utolsó ismert ruházata alapján azonosítani tudták.

Kiemelt kép: Kaszás Nikolett (Forrás: Police.hu)