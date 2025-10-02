Nem biztos, hogy a Tisza Párt létezik, jelentette ki Navracsics Tibor

Nem vagyok benne biztos, hogy a Tisza Párt létezik – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Mandiner Klubest pódiumbeszélgetésén csütörtökön a Várkert Bazárban.

Navracsics Tibor úgy fogalmazott:

a Tisza egy olyan párt, aminek nem ismertek sem a jelöltjei, sem a programja. Valójában egy médiajelenségről beszélünk, amibe mindenki azt lát bele, amit akar

– állapította meg. Hozzátette: Magyar Péter első megszólalása az „átlagpolgár zúgolódása” volt, és sokan ma sem államférfit látnak benne, akinek víziója van Magyarország jövőjét illetően, hanem „valakit, aki majd jól megdönti Orbán Viktort.”

A miniszter hangsúlyozta: az országos politikában egyre inkább a közösségi média és a digitális megoldások veszik át a szerepet, a politikai közbeszéd pedig az utóbbi időszakban sokkal durvább, személyeskedőbb és alacsonyabb színvonalú lett, mint amilyen korábban volt.

„Ma sok esetben azt sem tudjuk, valójában mi a vita tárgya, helyette egymást minősítgetjük”

– mutatott rá, megjegyezve: ha valaki megnézi Magyar Péter nyilatkozatait, posztjait, „akkor nagyjából belelát ebbe.” Felidézte: korábban is voltak éles viták, de azok alapvetően nem személyeskedőek voltak, hanem témákról szóltak, a 2006 és 2010 közötti évek alapproblémája például az őszödi beszéd volt.

Navracsics Tibor fontosnak nevezte, hogy megpróbáljanak szót érteni azokkal is, akikkel nincsenek azonos véleményen. Szavai szerint egy politikusnak „kutya kötelessége” azokkal is leülni, akikkel nem kellemes beszélgetni, akikkel szinte semmiben nem értenek egyet, vagy emberileg is antipatikusak egymásnak. „Ezzel a véleményemmel egyébként még a saját pártomban is kisebbségben vagyok” – jegyezte meg, hozzátéve: szerinte sosem szabad elveszíteni annak reményét, hogy lesz olyan ügy, amit mégis sikerül közösen előmozdítani.

A tárcavezető kitért arra is, hogy a saját választókerületében létrehozott egy etikai kódexet. Mint mondta, ez lényegében egy szándéknyilatkozat arról, hogy a kampány érvek és elképzelések csatája legyen, ne pedig személyeskedés.

Navracsics Tibor

a Szőlő utcai otthon ügye kapcsán azt hangsúlyozta: megszületett a virtuális valóság a magyar politikában, mert ez az első olyan ügy, aminek semmilyen valóságalapja nincsen.

Mint mondta, mindenkit, még a kormánykritikusokat is ledöbbentette, hogy miért pont Semjén Zsoltot támadják, akihez soha semmilyen korrupciós vagy emberi botrányt nem lehetett kapcsolni. „Új fejezet a magyar politikában, hogy valakire teljesen bemondás alapján rá lehet ragasztani egy ilyen vádat” – vélekedett. Megjegyezte: attól fél, hogy a választási kampányban számos ilyen történet lesz még.

A miniszter rögzítette, hogy

a kormánypártok sosem folytattak gyűlöletkampányt, e tekintetben is „világosan látszik a különbség a kormánypárti és ellenzéki politikusok között.”

Felidézte továbbá, hogy az első gyűlöletkampány 2001 karácsonyán volt, „amikor az MSZP 23 millió román munkavállalóval riogatott.”

Navracsics Tibor felhívta a figyelmet arra: nem szabad elhinni, hogy nem jönnek Magyarországra uniós források. Ennek kapcsán megemlítette, hogy amikor Magyar Péter legutóbb Ajkán arról beszélt, hogy majd ő hazahozza az uniós pénzeket, „ötszáz méterre tőle éppen átadtak egy hidat uniós forrásból.”

A miniszter azt mondta, a kormánypártok nyerni fognak a jövő évi választásokon, így az EU vezetése kénytelen lesz leülni tárgyalni velük, és meg is fognak tudni egyezni.

„Mozgásban van az önkormányzati szféra, lesznek fejlesztések, épülni fog az ország tovább” – húzta alá. Beszélt arról is, hogy – bár Karácsony Gergely főpolgármester sosem fogja elmondani, mit tesz a kormány Budapestért – valójában éppen most kap 54 milliárd forint értékben 51 villamost Budapest, „amit a kormány kivéreztet.”

Navracsics Tibor kijelentette: bár most úgy látszik, hogy ez egy kiélezett választás lesz, nem biztos, hogy összességében veszélyesebb kihívás a mostani ellenzék, mint a korábbiak.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke – MTI/Hegedüs Róbert