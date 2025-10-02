Őszi nyugalom: változó felhőzet, enyhe szél, csapadék nélkül

A felhős tájakon szakadozottá válik a felhőzet, a derült tájakon pedig sok gomolyfelhő képződik, de ezekből legfeljebb elvétve alakulhat ki rövid életű zápor – írja a HungaroMet. A fátyolfelhőzet tovább terjeszkedik nyugat, északnyugat felé, a Tiszántúlon meg is vastagodhat a felhőtakaró, de csapadék nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 10 és 15 fok között várható.

A felhős tájakon szakadozottá válik a felhőzet, a derült tájakon pedig sok gomolyfelhő képződik, de ezekből legfeljebb elvétve alakulhat ki rövid életű zápor. Ezzel párhuzamosan kora délutántól összefüggő fátyolfelhőzet vonul fel délkeletről, keletről. Sokfelé megélénkül, olykor megerősödik az északi, északkeleti szél.

Forrás: HungaroMet

A hőmérséklet csúcsértéke 10 és 15 fok között várható. Késő estére 4 és 10 fok közé hűl a levegő.

Forrás: HungaroMet

A fátyolfelhőzet tovább terjeszkedik nyugat, északnyugat felé, a Tiszántúlon meg is vastagodhat a felhőtakaró, de csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél veszít erejéből, élénk lökések elsősorban az Alföldön fordulhatnak elő.

Forrás: HungaroMet

Kora reggelre 0 és +7 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az Észak-Dunántúl és az Északi-középhegység szélcsendes részein fagypont alá is lehűlhet a levegő.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)