Munkahelyteremtés és adócsökkentés marad a kormány elsődleges célja, jelentette ki Szijjártó Péter

A kormány az eddigi eredmények, a teljes foglalkoztatottság megőrzése érdekében ezután is fenntartja a munkahelyteremtésre, beruházásösztönzésre és adócsökkentésre vonatkozó stratégiáját – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Ózdon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Neutrik Hungary Kft. beruházásának átadásán aláhúzta, hogy a liechtensteini székhelyű elektronikai vállalat mintegy 3,7 milliárd forintos beruházását az állam 1,4 milliárd forinttal támogatta, így segítve elő 260 új munkahely létrejöttét.

Beszédében kifejtette, hogy a cég világelső a szórakoztatóiparban felhasznált áramköri és elektronikai csatlakozók gyártásában, és Magyarországon is ilyen eszközök összeszerelését fogja végezni.

Illetve arra is kitért, hogy a vállalat a Johnson Electric nemrég Ózdon bezárt üzemébe települt, ráadásul a gyártócsarnokot felújították, energiatakarékos módon átalakították, s az elődjük korábbi dolgozóinak egy részét is átvették.

Aláhúzta, hogy az elmúlt tíz évben ez a harmadik eset, hogy egy liechtensteini cég beruházásához adott támogatást az állam, de nemrég megnyílt a magyar konzuli képviselet Vaduzban, így remélhetőleg még több is kihozható lesz majd ebből a kapcsolatból.

Majd érintette azt is, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ipari termelése az utóbbi évtizedben 2200 milliárd forintról 4400 milliárd forintra nőtt, azaz megduplázódott.

„A munkanélküliség a tíz százalék feletti sávból lejött hét százalék környékére, és büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt tizenegy esztendőben 151 nagy beruházáshoz nyújtott a kormány támogatást, amelyek nyomán több mint tízezer új munkahely jött létre a vármegyében” – emlékeztetett.

Szijjártó Péter fontosnak nevezte az ország stabilitásának és a gazdaság növekedésének fenntartását a mai veszélyes időkben, amihez szerinte fizikai, energiaellátási és gazdasági biztonságra van szükség.

Az első pont kapcsán kiemelte, hogy hazánk több mint három és fél éve az ukrajnai háború árnyékában él, elszenvedi annak súlyos negatív hatásait, ezért a kormány határozottan kiáll a béke mellett, elutasít minden olyan kezdeményezést, amely a harcok meghosszabbításához vezetne.

Sérelmezte, hogy sokan politikai-ideológiai köntösbe bújtatják az energiaellátás kérdését, miközben ez tisztán a fizikai valóság kérdése.

„Ezért is láthatják, hogy meglévő energiaforrásaink megbecsülése és fenntartása mellett folyamatosan újabb energiaforrásokat vonunk be Magyarország energiabiztonságának garantálásához” – tudatta.

Végül beszélt a gazdasági biztonságról is, és hangsúlyozta, hogy célként tűzték ki az eddigi eredmények megóvását, amihez szavai szerint újabb és újabb beruházásokra van szükség.

„Mert a legfontosabb eredményünk az, hogy ma Magyarországon elmondhatjuk, hogy aki akar, az tud is dolgozni. Az elmúlt tizenöt esztendőben egymillióval nőtt a munkahelyek száma Magyarországon” – jegyezte meg.

A miniszter kifejtette, hogy minél több munkahelyet teremtenek és védenek meg, annál erősebb lesz a magyar gazdaság. „Éppen ezért a munkahelyek teremtésére, a beruházások ösztönzésére és az adó csökkentésére vonatkozó stratégiát fenntartjuk” – sorolta.

„Az adóemelések mindig bajt, problémát hoznak, s az adóemelések veszélyeztetik a munkahelyeket és veszélyeztetik az ország versenyképességét is” – figyelmeztetett.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Soós Lajos)