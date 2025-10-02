Minden magyarnak súlyos költségeket okozna az orosz energia használatának tilalma, figyelmeztet a szakértő

A Tisza-szimpatizánsok 59 százaléka támogatja, a Fidesz-KDNP szavazóinak 96 százaléka elutasítja az orosz energia használatának tiltását! A Századvég Tudásközpont Energetikai és Klímapolitikai üzletágának vezetőjének véleménye szerint az intézkedés minden magyarnak súlyos költségeket okozna. Hortay Olivér erről csütörtökön beszélt a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában, hozzátéve, hogy az EU már 2027-re előrébb hozná a teljes leválást az orosz energiahordozókról, nem számol a kereskedelmi szankcióknál megszokott válaszlépésekkel.

Az államtitkár közölte az adatokat Az elért eredményeket ismertetve kifejtette, Magyarország az atom és a nap kettősségére építi energiapolitikáját.