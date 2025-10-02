Műsorújság
Minden magyarnak súlyos költségeket okozna az orosz energia használatának tilalma, figyelmeztet a szakértő

Szerző: hirado.hu
Forrás: Kossuth Rádió
2025.10.02. 14:31

A Tisza-szimpatizánsok 59 százaléka támogatja, a Fidesz-KDNP szavazóinak 96 százaléka elutasítja az orosz energia használatának tiltását! A Századvég Tudásközpont Energetikai és Klímapolitikai üzletágának vezetőjének véleménye szerint az intézkedés minden magyarnak súlyos költségeket okozna. Hortay Olivér erről csütörtökön beszélt a Kossuth  Rádió Ütköző című műsorában, hozzátéve, hogy az EU már 2027-re előrébb hozná a teljes leválást az orosz energiahordozókról, nem számol a kereskedelmi szankcióknál megszokott válaszlépésekkel.

A kiemelt kép illusztráció – MTVA/Bizományosi: Lapis Renáta

kőolajorosz–ukrán háború Századvég Magyarország

