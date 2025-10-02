Már 21 ezren igényelték a háromgyermekes anyák szja-mentességét! – jelentette be az államtitkár

Már 21 ezren igényelték a NAV-nál a háromgyermekes anyák szja-mentességét. „Minden érintett édesanyát arra biztatok, éljen a lehetőséggel és jelezze munkáltatója felé, hogy szeretné igénybe venni az adómentességet!

A családi adócsökkentés kiszámítását kalkulátorok is segítik: elindult a www.csaladiadocsokkentes.hu!”

– hívta fel a figyelmet az államtitkár, aki hozzátette: a kormány célja, hogy a gyermekes családok terhei csökkenjenek, és több pénz maradjon náluk.

„2011 óta folyamatosan bővítjük a családi adórendszert:

Európa legalacsonyabb, 15 százalékos személyi jövedelemadó kulcsa van érvényben, és családi adókedvezmény jár a gyermekek után. Idén elindítottuk Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját.”

Az új honlapon minden fontos információ elérhető a családi adókedvezmény emeléséről és az anyák szja-mentességéről. A weboldalon kalkulátorok is segítik a családokat a kedvezmények kiszámításában. További információkért érdemes felkeresni a NAV és a Család.hu oldalát is.

„Magyarország jövője a családokban van!” – zárta posztját a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.