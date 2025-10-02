Lángok csaptak fel a BMW debreceni gyárában

Tűz keletkezett a BMW Group-gyár egyik egységében. A vállalat tűzoltósága perceken belül megszüntette a problémát. Személyi sérülés nem történt.

A BMW Group hangsúlyozta, hogy minden szükséges intézkedést az előírásoknak megfelelően, haladéktalanul megtettek, elsődlegesen a dolgozók biztonságát szem előtt tartva. A BMW Group közleményében kiemelte, hogy a debreceni gyárat a legszigorúbb biztonsági előírások mentén tervezték és alakították ki, így az automatikus sprinkler rendszer is azonnal működésbe lépett, és hatékonyan segítette a beavatkozást.

A debreceni hivatásos tűzoltókhoz tűzjelzőn keresztül érkezett a jelzés. Az épületeket átvizsgálták, ott nem volt tűz. Téves jelzésként kezelték az esetet, mert nem avatkoztak be a tűzoltók – tudta meg a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a Médiacentrum Debrecen.

Amint az önkormányzat tudomására jutott az eset, felvették a kapcsolatot a BMW-gyárral és a katasztrófavédelemmel. A városháza hangsúlyozta,

az esemény környezetre hatást nem gyakorolt. Az önkormányzat ellenőrizte a folyamatosan elérhető környezeti ellenőrző rendszer adatait,

a gyár körüli mérőállomások semmilyen eltérést nem mutattak az általánoshoz képest – számolt be a Dehir.hu.

Kiemelt kép: A BMW Group debreceni gyára a hivatalos megnyitó napján, 2025. szeptember 26-án. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)