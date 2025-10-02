Kocsis Máté megnevezte a férfit, akivel Juhász Péter kitervelte a Szőlő utcai álhírbotrányt

A Szőlő utcai álhírbotrány forog tovább, nyomozók jelentek meg Juhász Péter lakásán, miután aktív szerepet vállalt az elmúlt hetek rágalomhadjáratában – közölte a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön a Facebook-oldalán. Kocsis Máté azt írta, hogy

„a drogos Juhász Péter mindig is előszeretettel terjesztett álhíreket, és szívesen gyalázott bárkit bármivel, bizonyítékok nélkül”.

A személyes véleménye szerint Juhásznál nem szabad megállni, az összes fékevesztett elkövetővel szemben el kell járni, ha úgy tetszik, meg kell torolni az aljasságukat. „Ám, hogy segítsem a hatóságok további munkáját, és a közvélemény információigényét, ma késő délután, a Szőlő utcai álhírbotrány és Juhász Péter kapcsán teszek egy újabb fontos állítást, ami még tovább lendíti az ügyet. Aztán majd mindig egyet-egyet, hogy a végére kirajzolódjon az a liberális hálózat, ami a társadalom felforgatásán dolgozik évek óta” – írta a közösségi oldalán Kocsis Máté, aki ígéretéhez híven az alábbi posztot tette közzé késő délután:

„De ki az a Zsolt bácsi?” Délelőtti ígéretemnek megfelelően alább teszek most egy tényállítást. Pontosabban egy nevet hozok nyilvánosságra. Előzmények: Juhász Péter a nem létező ózdi gyermekotthon »p.d.fil rémtetteiről« szóló lejárató videójában szándékosan eltitkolta, hogy kitől szerezte erről az információt, ahogy azt is, hogy a rágalmazás alapját képező hangfelvételen ki beszél. Juhász akkor csak »Lajosnak« nevezte, de ki is valójában az ember, aki Juhász Péterrel közösen megalkotta a »Zsolti bácsi« karaktert?

Múlt hét szombaton hitelesnek tűnő információkat kaptam (ahogy szerintem mások is) egy magánszemélytől az eltitkolt »Lajosra« vonatkozóan, ezt azonban a közösségi médiában és az interneten fellelhető adatok, videók alapján ellenőrizni kellett, de tegnapra teljesen egyértelművé vált számomra, miután a beszéltem olyanokkal, akik személyesen is ismerik.

Ezt az embert LÁTÓ JÁNOSNAK hívják. (Ő van a képen.)

Látó és Juhász kölcsönösen felkeresték egymást, majd megindították az addigra már jól felépített rágalomhadjárat legikonikusabb részét, amelyben szinte egyértelművé tették a lejáratni kívánt politikus személyét. Azt állítom tehát, hogy Látó és Juhász alkotta meg a »Zsolt bácsi« képzelt karakterét.

De ki is LÁTÓ JÁNOS?

Szerinte az egyik legnagyobb Antikrisztus maga a római pápa. Látó kétszer is kilépett a Hit Gyülekezetéből és az általa alapított alternatív szektában lett prédikátor. (A youtube-on, a gardróbszekrénye előtt zajlanak ezek.) »Prédikációiban« rendszeresen nőgyűlölő, és a cigány kisebbségre nézve negatív megjegyzéseket tesz, de kuruzslással is foglalkozik.

Büszkén meséli el, hogy a prédikációja hatására egy nőnek eltűnt a vállából a »rögzítő platina«, majd meggyógyult. Látó szerint orvosi zárójelentés is van a csoda tételről. De azt is mondja, növesztett már vissza elsorvasztott agyat is. (Kár, hogy nem a sajátját.) Látó János magát prófétaként ismeri, aki saját bevallása szerint 13 évig élt démoni befolyás alatt.

Juhász Péter lelkészként és papként szokott hivatkozni rá, megsértve ezzel a lelkészeket és a papokat.

Látó János nagy rajongója a Tisza pártnak, biztos innen jött neki az is, amikor egy beszédében büdösnek hívott egy embert, akiért imádkozott.

Hosszú még a lista, keressenek rá , de talán most ennyi is elég róla. Szóval nyilvánvalóan egy futóbolondot használt fel Juhász Péter arra, hogy elindítsa a »Zsolt bácsizást«, és ezzel megtévessze az ország közvéleményét. De mi volt a deal köztük? Szerintem hagyjunk témát máskorra is.

Ezt, amit most leírtam, az oknyomozásban máskor oly szorgos liberális sajtó is kideríthette volna, csak hát most nem állt érdekükben.

A megosztásokat köszönöm” – zárta posztját Kocsis Máté.