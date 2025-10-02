Kiderült, mik voltak Kaszás Nikolett utolsó szavai – egy másik túrázó állítja, a fiatal nő nem készült öngyilkosságra

Többen is kételkednek abban, hogy Kaszás Nikolett, a 27 éves nő, aki szeptember 7-én tűnt el a Pilisben, valóban öngyilkossági szándékkal indult útnak. Ezt látszanak alátámasztani egy túrázó szavai is, aki saját elmondása szerint az utolsók között találkozott vele.

A Veol a Redditen talált rá az írására, amelyben a túrázó férfi arról számolt be, hogy röviden beszélgetett Nikolettel, és ebből egyértelműen úgy érezte, a fiatal nő nem készült öngyilkosságra. Elmondása szerint megkérdezte tőle, miért döntött úgy, hogy egyedül indul túrázni, amire Nikolett így felelt:

„Jó, ha időnként meg tud magával beszélni dolgokat az ember.”

A túrázó szerint Nikolett célja az volt, hogy a Spartacus-ösvényen kiránduljon, és teljes bizonyossággal állítja, hogy nem az életének kioltása vezette oda – írja a Magyar Nemzet. A rendőrség azonban mindeddig nem talált olyan nyomot, amely bűncselekményre vagy gyanús körülményre utalna. Emellett a Bors korábban arról írt, hogy a Nikolett mellett talált tárgy arra utal, hogy a fiatal lány – akinek halálában a rendőrség szerint sem játszott szerepet idegenkezűség – öngyilkos lehetett.

Kaszás Nikolett még szeptember elején tűnt el a Pilisben, miután túrázni indult. Holttestét hosszú keresés után, vasárnap találták meg.

Kiemelt kép: Kaszás Nikolett (Police.hu)