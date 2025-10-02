Helyretette Magyar Pétert az egészségügyi államtitkár

Facebook-bejegyzésben reagált Takács Péter egészségügyi államtitkár a Magyar Orvosi Kamara (MOK) és Magyar Péter által megfogalmazott vádakra, valamint fejtette ki, hogy szerinte miért is alacsony a presztízse a háziorvosi praxisnak.

„Úgy hallom, nem áll össze ez a holnapi egészségügyi konferencia, Péter!” – így kezdődik Takács Péter Facebook-bejegyzése, amelyet Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének és EP-képviselőjének, valamint a Magyar Orvosi Kamarának címzett az államtitkár.

„Komoly szakmai szervezetek nem nagyon képviseltetik magukat a dilettánsan szervezett kis pártrendezvényeteken”

– szögezte le Takács Péter.

Azt is írta, a Tisza Párt most már mindenkitől 5-10 részvevő delegálásáért könyörög, – legalábbis szerinte „azoktól, akik egyáltalán hajlandók lesznek elmenni”.

„Mondtam már, hogy kiszámítható és unalmas vagy?”

– szegezte Magyar Péternek a kérdést Takács Péter. Hozzátette, „személy szerint sajnálom, hogy egyre mélyebbre süllyed az egykor szebb napokat látott Magyar Orvosi Kamara tisztelt elnöksége” – utalva ezzel arra, hogy szerinte épp a MOK miatt van alacsony presztízse a háziorvosi hivatásnak. „Ez nem helyes, ezen változtatni kell, és vannak is erre eszközeink (például az a háziorvosok kompetenciáit bővítő jogszabálycsomag, amivel egyébként a kamara is egyetért)” – írta.

„Mivel a Magyar Orvosi Kamara vezetése már nem is leplezi, hogy – akár álhírek gyártása árán is – tiszás propagandát tol, javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg az eredeti beszélgetést”

– írta, majd azzal zárta bejegyzését: „Ha bárki elolvassa a nyilatkozataimat, amit a háziorvosi karral kapcsolatban korábban tettem, látni fogja, hogy ki hazudik ebben a történetben. Segítek: te! (Mint mindig…)”

Kiemelt kép: Takács Péter egészségügyi államtitkár (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)