Halállal fenyegetett egy családsegítőt egy férfi Szentendre közelében

A Szentendrei Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki a megölésével fenyegetve akadályozta munkájában a családsegítőt – írta közleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint egy Szentendre közeli településen élő férfi és felesége már több éve az illetékes család- és gyermekjóléti szolgálat látókörében volt gyermekeik veszélyeztetése miatt.

2024 májusában a gyermekek védelembe vételének tárgyában gyámhivatali meghallgatást tartottak a szentendrei családsegítő épületében.

Miközben a gyámügyi szakügyintéző ismertette a családsegítő által beszerzett adatokat, a családlátogatások eredményét és tapasztalatait, a vádlott egyre ingerültebb lett. A férfit először sikerült rendre inteni, azonban később hangos káromkodásban tört ki.

Az elkövető a családsegítőt bántalmazással és megöléssel fenyegette meg. Azért, hogy fenyegetésének nyomatékot adjon, nagy lendülettel a családsegítő felé indult.

A jelen lévő személyek megijedtek a vádlottól, és egy asztal mögé szaladtak. A férfi fenyegető fellépésének a biztonsági szolgálat munkatársa vetett véget, aki a vádlottat kikísérte az épületből.

A meghallgatáson jelenlévő gyámhivatali ügyintéző, a családsegítő és az iskolai-óvodai szociális munkás közfeladatot ellátó személyek, akiket hivatali tevékenységük jogszerű végzésében a vádlott a fenyegetésével és fenyegető fellépésével akadályozott.

