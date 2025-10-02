Gulyás Gergely elárulta, van-e hatása a háborús veszélyhelyzetnek a választások lebonyolítására

A Harcosok órája című online műsor vendége volt csütörtök reggel Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, ahol szóba került a koppenhágai informális EU-csúcs, a háborús veszélyhelyzet kérdése, valamint a Szőlő utcai ügy is. A műsor második felében Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője is nyilatkozott.

A műsor elején Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a kormánynak ugyan többször is lett volna lehetősége a háborús veszélyhelyzet meghosszabbítására, ám végül abban maradtak, hogy az Országgyűlés rendes parlamenti eljárási rend mellett tárgyalja meg azt.

„Nincs sürgős vagy kivételes eljárás, a jövő hétfői mellett lesz egy keddi kormányülés is, utána tárgyalja a háborús veszélyhelyzet meghosszabbítását a parlament, és október 21-én tudnak róla szavazni”

– fogalmazott Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy a jelenleg érvényes veszélyhelyzet csak november közepén szűnik meg. A miniszter egyúttal kijelentette, hogy a veszélyhelyzetnek nincs semmilyen hatása a 2026-os országgyűlési választások lebonyolítására. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai informális EU-csúcson képviselt magyar álláspontról azt mondta, hogy „a magyar miniszterelnök kiállására mindenki büszke lehet, Orbán Viktor nemcsak magyar, hanem európai érdeket is képviselt, amikor fellépett Ukrajna uniós csatlakozása ellen.”]

Szóba került a Szőlő utcai ügy is, amivel kapcsolatban kijelentette: semmilyen alapja nincsen annak a sejtetésnek, hogy az ügynek politikus érintettje van.

„Minden nyomozás felett az ügyészség gyakorolja a törvényességi felügyeletet, a komoly társadalmi érdeklődésre számot tartó ügyekben szoros felügyeletet gyakorol. A Központi Nyomozó Főügyészség irányítása azt jelenti, hogy profibb és gyorsabb lesz a nyomozás”

– mondta Gulyás Gergely.

Újságírói kérdésre válaszolva a tárcavezető közölte, nem tud arról, hogy új szabályozás lépett volna életbe a szemétszállításban. „Álhírek terjednek az interneten a bírságolásról, amelynek semmilyen jogalapja nem lenne. A szemétszállítás többé-kevésbé folyamatos; ha a kuka teteje nincs lecsukva, akkor is el kell vinni a szemetet. A koncesszor a MOHU, a szabályozó az állam, és a szabályozás nem változott”– jegyezte meg.

A beszélgetésben idézték Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét, aki egy fórumon azt mondta, „választást kell nyerni, azután mindent lehet”. A miniszter úgy látja, „ugyanazt csinálják, mint Gyurcsány, de ő annyival volt okosabb, hogy a választás után fél évvel mondta el, hogy hazugsággal nyertek választást, Tarr Zoltán a választás előtt”.

Gulyás Gergely véleménye szerint a béke és a nyugalom is elveszne, ha a Tisza Párt hatalomra kerülne. „Az országban biztonságban lehet élni, a közbiztonság Magyarországon az EU-ban az egyik legjobb. Az elmúlt tizenöt évben az ország sokat lépett előre, és a kormánynak világos tervei vannak arra, hogy merre kell menni” – mondta, megemlítve az anyák szja-mentességét, a családi adókedvezmény megduplázását és az Otthon Start Programot. A miniszter úgy véli, a Tisza Pártnak van egy jelentős adóemelési programja, de szerintük ezt nem kell beismerni, lehet bármit, akár 24. havi nyugdíjat is lehet ígérni.

„Utána nem tartják be, ez a hozzáállás náluk elfogadott. Alapvetően mégiscsak árulókból jött létre a párt”

– jelentette ki Gulyás Gergely.

Mráz Ágoston Sámuel elmondta, minek lesz jelentősége október 23-án a pártok szempontjából

A műsor második részében Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője kifejtette: 11 hónap alatt 48 közleményt adtak ki a baloldali közvélemény-kutató cégek arról, hogy vezet a Tisza Párt. Amikor ők 38 százalékot hoztak ki a Fidesznek, azt mérték, hogy a teljes népességen belül mennyien szimpatizálnak a nagyobbik kormánypárttal, ami nem azonos azzal, hogy mennyien szavaznának rá. Megjegyezte, a Tisza-tábor most valamivel aktívabb a fideszesnél, de ez így szokott lenni két választás között. Mráz Ágoston Sámuel ezzel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy

„a Fidesznek nagyon jól működik a mozgósítási rendszere közvetlenül a voksolások előtt.”

A politikai elemző szerint „rendkívül ciki”, hogy se nyárra, se szeptemberre nem lettek a Tisza Pártnak jelöltjei, véleménye szerint ez azt jelzi, hogy az offline világban „nem áll jól” a párt, nem tudott igazi közösséget építeni, mert ahhoz nemcsak az kell, hogy utáljuk a kormányt, kellene egy pozitív program is. Mráz Ágoston Sámuel úgy látja, legkésőbb februárra biztosan lesznek jelöltjei Magyar Péternek, „különben nem tud elindulni a választáson”.

A jelöltek hiányáról szólva elmondta azt is, hogy Magyarországnak nincs olyan politikai elitje, „amely alkalmas lenne egy politikai közösségben a nevével és múltjával szerepelni, és utálja a kormányt, de korábban nem szerette a baloldalt.” Hozzátette, felmérések szerint a Tisza-szavazók harmada sem szimpatizál az egyszemélyi vezetővel, Magyar Péterrel, ami nem egy-egy ügy hatására alakul így, hanem „viszonylag konstans szám”.

„Az utóbbi időszak egyik legérdekesebb jelensége az, hogy miközben egy a semmiből jött ellenzéki párt komoly kihívóvá tud válni, aközben a vezetőjét a saját tábora harmada sem kedveli. Ez is jelzi, hogy csak a kormányellenesség tartja össze a tábort”

– tette hozzá Mráz Ágoston Sámuel.

Magyar Péter országjárásáról szólva a Nézőpont Intézet vezetője kifejtette: szerinte túlértékelt esemény, „a Tisza Párt elnöke valójában Facebook-politikus, annak egyébként nem ügyetlen”, tudja, hogy képekre van szükség, az országjárással pedig egy imázst építenek köré. Mráz Ágoston Sámuel szerint ez „a vidékre lemenő politikusét”.

„Ez nagyon emlékeztet a négy évvel ezelőtti Márki-Zay Péterre” – vélekedett Mráz Ágoston Sámuel, hozzátéve, hogy felvételek bizonyítják, miszerint a Tisza Párt is utaztat embereket a kampányeseményekre. „Itt is csak látszatot generálnak, valójában helyben sem váltanak ki igazi érdeklődést az emberekből” – fogalmazott a Nézőpont Intézet vezetője, aki úgy látja: annak lesz jelentősége, hogy melyik párt mennyire tud mozgósítani október 23-án, ám a résztvevők számából még nem következik, hányan fognak majd szavazni az adott pártra.

„Nem a tömeg, hanem a pozitív üzenetek lesznek fontosak, az, hogy azokkal meg tudnak-e szólítani tömegeket ”

– mondta Mráz Ágoston Sámuel.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. július 16-án.. (Fotó: MTI/Purger Tamás)