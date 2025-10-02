Fiatal lányt futtató férfiak ellen emeltek vádat Heves vármegyében

Több férfi ellen is vádat emelt a Heves Vármegyei Főügyészség, mert futtattak és kihasználtak egy fiatalkorú lányt.

A vádirat szerint a sértett 17 éves lány 2024 márciusában, Egerben egy szintén fiatalkorú fiúismerősével közösen kristály nevű kábítószert fogyasztott. A fiú bemutatta a lányt egy idősebb férfinak, aki felajánlotta a lánynak, hogy ha szeretne pénzt keresni, akkor összeismerteti olyan férfiakkal, akik fizetnének bizonyos szolgáltatásokért. A lány az MTI híradása szerint elutasította az ajánlatot, majd a kínált kábítószer közös elfogyasztása után távozni akart, mire a férfi, az elsőrendű vádlott megfenyegette azzal, hogy távozása esetén megtalálják és megverik, azt is megemlítve, hogy ő már volt börtönben.

A tudatmódosító szer hatása alatt álló sértettet a fiatalkorú fiúismerőse – az ügy másodrendű vádlottja – is próbálta meggyőzni arról, hogy fogadja el az ajánlatot. A bódult állapotban lévő fiatal lány tartott az elsőrendű vádlottól, ezért még ugyanazon a napon két ismeretlen férfival is szexuális tevékenységet végzett, majd az ezért kapott pénzt átadta a vádlottaknak. Az elsőrendű vádlott jelezte a lánynak, hogy következő nap is tudna ilyen üzletet intézni, és ebből a célból akár még szobát is bérelne.

A kiskorú sértettet – aki a kábítószertől rosszul lett – autóval hazaszállították, útközben azonban a lány telefonon segítséget kért; a falu határában már várta őket a sértett anyja és annak élettársa egy fémrúddal a kezében. Az autóból kiszálló lányt az anyja a saját autójukba ültette, az élettársát azonban a vádlottak bántalmazták – olvasható a közleményben.

A Heves Vármegyei Főügyészség az emberkereskedelem bűntettének minősített esetével vádolja a jelenleg más ügyben fogvatartott elsőrendű vádlottat és a bűnügyi felügyelet alatt álló fiatalkorú másodrendű vádlottat, utóbbit mint bűnsegédet. Az elsőrendű vádlott terhére a vádirat ezen túlmenően új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettét, garázdaság vétségét és könnyű testi sértés vétségét is felrója.

A főügyészség azt is tudatta, hogy a kiszolgáltatott fiatalkorú lánnyal szexuális cselekményt végző harmad- és negyedrendű vádlottaknak gyermekprostitúció kihasználásának bűntette miatt kell felelniük a törvényszéken.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó – MTVA/Bizományosi: Lapis Renáta)