Életet menthetnek a taxisofőrök – bővíti együttműködését a Főtaxi és az OMSZ

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) és a Főtaxi Zrt. korábbi együttműködése most új elemekkel bővül, hogy a fővárosban még hatékonyabban tudják segíteni egymás munkáját. A partnerség ezentúl nem csupán a gyorsabb információáramlásra épül, hanem az életmentő szerep erősítésére is: a taxisok a Hősképzés program keretében tovább fejleszthetik tudásukat, a SzívCity alkalmazás segítségével pedig vészhelyzetben azonnal megkezdhetik az újraélesztést, közvetlenül növelve utasaik és a budapestiek biztonságát.

A megállapodás célja, hogy a közlekedés és a sürgősségi ellátás összekapcsolásával a jövőben még gyorsabb és hatékonyabb reakció legyen lehetséges vészhelyzetekben. Ennek keretében a Főtaxi diszpécserközpontja továbbra is minden, az OMSZ számára fontos információt továbbít, míg az OMSZ a taxisok számára készített közleményeket juttatja el a társaság csatornáin keresztül – most már az életmentő beavatkozások bevonásával kiegészítve – írta a Főtaxi sajtóközleményében.

A Főtaxi kiemelten fontosnak tartja, hogy sofőrjei ne csak a szolgáltatás színvonalával, hanem életveszélyes helyzetekben is biztonságot nyújthassanak.

A társaság ezért ösztönzi a SzívCity applikáció használatát, amely lehetővé teszi, hogy szükség esetén a segítség a lehető leggyorsabban megérkezzen, és az újraélesztés már a mentők kiérkezése előtt megkezdődjön.

Emellett az OMSZ Hősképzés programja minden hónap első hétfőjén a budapesti Mentőpalotában biztosít ingyenes gyakorlati lehetőséget az életmentő technikák elsajátítására, hogy a taxisok magabiztosan és szakszerűen reagálhassanak vészhelyzetekben.

„Ez a partnerség lehetőséget teremt arra, hogy a sürgősségi ellátás és a közlekedés szorosan együttműködjön. A Főtaxi és az OMSZ közötti információáramlás felgyorsítja a vészhelyzetekre való reagálást, és garantálja, hogy minden perc számítson. A SzívCity applikáció révén a taxisok azonnal megkezdhetik az újraélesztést, ami életet menthet. A Hősképzés program pedig rendszeres, gyakorlati felkészülési lehetőséget ad a gépkocsivezetőknek, hogy mindig felkészülten tudjanak cselekedni, amikor egy utas vagy járókelő életéről van szó” – hangsúlyozta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

„Az immár 112 éves múltra visszatekintő Főtaxi számára a társadalmi felelősségvállalás mindig is alapérték volt. Mostani megállapodásunkkal a korábbi együttműködésünket új szintre emeljük:

nem csupán a közlekedés biztonságát szolgáljuk, hanem sofőrjeinket aktívan bevonjuk az életmentésbe is. A SzívCity applikáció és a Hősképzés program révén a taxisok közvetlenül hozzájárulhatnak emberéletek megmentéséhez, és példát mutathatnak a társadalom számára”

– tette hozzá dr. Károlyi Roland, a Főtaxi Zrt. vezérigazgatója.

Kiemelt kép forrása: Főtaxi