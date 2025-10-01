Zéró toleranciát hirdet a BKV a dolgozóit érő erőszakkal szemben

A BKV zéró toleranciát hirdet a dolgozóit érő erőszakkal szemben – közölte egyik diszpécserének bántalmazása kapcsán a társaság szerdán az MTI-vel, hozzátéve: az ügyben belső vizsgálatot indítottak, együttműködnek a hatóságokkal és mindenben támogatják munkatársuk felépülését.

„A BKV-t mélyen megrázta az az erőszakos eset, ami a napokban történt az egyik metróvonalon: a társaság állomási diszpécserét brutális módon bántalmazták a szolgálata közben, a támadás olyan erőszakos volt, hogy a kolléganő kórházi ellátásra szorult” – írták.

Felidézték: hétfő éjszaka a 3-as metró Újpest-városkapu állomásán súlyosan bántalmazták a BKV egyik szolgálatot teljesítő állomási diszpécserét.

Az állomáson szintén szolgálatot ellátó munkatárs azonnal riasztotta a biztonsági őröket, akik a rendőrök kiérkezéséig a helyszínen tartották az agresszív férfit, majd őt a hatóság előállította.

„A társaság zéró toleranciát alkalmaz az erőszakkal szemben, és minden rendelkezésére álló eszközt bevet a munkatársai és az utasok védelmében. A metróállomásokon állandó és mozgó vagyonőrök járőröznek, emellett a kollégák kamerákon keresztül is figyelik a forgalmat, hogy kiszűrjék a renitenseket” – közölték.

Hozzátették: a biztonsági intézkedéseket folyamatosan fejleszti a társaság, ennek hatására a dolgozókat ért atrocitások a múlt évhez képest az idén csökkenő tendenciát mutatnak; 2024-ben 14 eset történt, ebből 12 az első három negyedévben; 2025. szeptember végéig 8 esetet regisztráltak a társaságnál.

A BKV kiemelte: álláspontjuk szerint az, aki a közösségi közlekedés dolgozóját bántalmazza, az nemcsak egy embert, hanem az egész rendszer működését veszélyezteti, és ezzel minden budapestinek árt.

„Az erőszak bármilyen formája — különösen egy közfeladatot ellátó dolgozóval szemben — elfogadhatatlan” – írták.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a BKV egyes munkavállalói közfeladatot ellátó személynek minősülnek. Számukra a törvény külön védettséget biztosít, vagyis a közfeladatot ellátó személy ellen elkövetett bűncselekmény súlyosabban büntethető. A sérelmükre elkövetett bántalmazás három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, de minősített esetekben ötéves szabadságvesztést is kiszabhatnak.

„A BKV elkötelezett abban, hogy biztonságos munkakörnyezetet biztosítson, és következetesen fellép minden olyan cselekmény ellen, amely a dolgozók testi épségét vagy méltóságát veszélyezteti” – áll a közleményben, amelyben a társaság mielőbbi gyógyulást kíván a munkavállalójának, jelezve, hogy számára a teljes felépülésig minden segítséget, támogatást biztosítanak.

