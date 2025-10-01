Visszautasítja Magyar Péter pártállami időket idéző vagdalkozásait a Fővárosi Törvényszék

Határozott hangvételű közleménnyel reagált a Fővárosi Törvényszék Magyar Péternek a bíróságot támadó, pártállami időket idéző megnyilvánulásaira.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy Magyar Péterék első fokon pert vesztettek a Tisza Párt adóemelési terveiről beszámoló Index.hu ellen. A portál még augusztus 26-án tette közzé azt a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjából kiszivárogtatott belső feljegyzést, amelyből kiderül, hogy kormányra kerülésük esetén nagyarányú szja-emelést hajtanának végre.

Az adóemelési tervekről beszámoló cikkek miatt Magyar Péter elkezdte módszeresen lejáratni a lapot

és munkatársait, és az Index kikövetésére szólította fel követőit a közösségi médiában, majd

jogi úton akarta kikényszeríteni, hogy a hírportál helyreigazítást közöljön.

A Fővárosi Törvényszék azonban szeptember 29-én kimondta: az ügyben az Indexnek nem kell helyreigazítást közölnie. Az ítélethirdetés után Magyar Péter továbbra is támadta az Indexet és a törvényszéket is, amikor arról írt, hogy a bíróság ítélete a diktatúrát idézi.

Az Index nyilvános elnézéskérést vár Magyar Pétertől és azt, hogy törölje a közösségi médiából a lapot rágalmazó posztjait.

A Fővárosi Törvényszék pedig határozott hangvételű közleményben utasította vissza Magyar Péter pártállami időket idéző nyilvános vagdalkozásait.

„A Fővárosi Törvényszék határozottan visszautasít minden olyan megnyilvánulást, amelyben bíráit elfogultsággal vádolják, tárgyalás előtt meghozott ítéletről szólnak és a pártállami időket idéző eljárást emlegetnek, azaz a bíróságokba vetett bizalom csorbítására alkalmasak” – olvasható a Bíróság.hu oldalon közzétett közleményben.

„Az ítéletek nyilvános kritikájának helye van, de mindenkor csak a véleménynyilvánítási szabadság alkotmányos keretei között” – hangsúlyozták, ugyanakkor azt is kiemelték, hogy az első fokú bírósági ítéletekkel szemben vannak jogorvoslati lehetőségei is a pervesztes félnek.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke – Fotó: Facebook