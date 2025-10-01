Világgá ment két dunaújvárosi kislány, mert intőt kaptak az iskolában

Nem mert hazamenni két dunaújvárosi kislány, miután intőt kaptak az iskolában. A tizenéves diákok eldöntötték, hogy a történtek miatt világgá mennek. A szőkésben lévő lányokra egy székesfehérvári gyorsbüfében talált rá a rendőrség.

„A szökés nem megoldás!” – szögezte le közösségi oldalán a Fejér vármegyei rendőrség, annak kapcsán, hogy a tizenéves dunaújvárosi diákok úgy döntöttek, nem mennek haza, miután intőt kaptak az iskolában.

„Tegnap 17 óra után nem sokkal bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy egy 12 és egy 14 éves dunaújvárosi iskolás lány eltűnt” – idézték fel a megdöbbentő esetet a Fejér vármegyei rendőrök.

„A rendőrök a társszervek bevonásával azonnal megkezdték a keresést. Az éjszakai órákban – egy állampolgári bejelentésnek köszönhetően –

Székesfehérváron, egy gyorsétteremben találták meg a két fiatalt”

– számolt be a közösségi médiában közétett bejegyzésében a rendőrség.

Hozzátették, hogy

a lányok egy iskolai intő miatt dönthettek úgy, hogy nem mennek haza.

„Ha rossz jegyet vagy intőt kapsz, ne félj elmondani otthon. A szökés veszélyes, és nem oldja meg a problémát – sőt, még nagyobb bajba sodorhat. Fontos, hogy beszélj a szüleiddel, vagy kérj segítséget egy felnőttől, tanártól, mert minden helyzetre van megoldás!” – tanácsolták a rendőrök a történtek után.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Ennio Leanza)