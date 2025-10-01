Új korszak kezdődik: október elsejétől adómentesek a háromgyermekes édesanyák, mostantól nekik sem kell személyi jövedelemadót fizetniük – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szerdán a Facebook-oldalán.

Koncz Zsófia a videóban azt mondta:

az intézkedés független attól, hogy a háromgyermekes édesanyák hány évesek, és attól is, hogy kicsik vagy már felnőttek a gyerekeik.

Az adócsökkentés akár 250 ezer háromgyermekes anyát érinthet.

Az államtitkár közölte: egy 300 ezer forintot kereső anyának havonta körülbelül 45 ezer forinttal több, egy 600 ezret keresőnek 90 ezer forinttal több, egy átlagbért keresőnek pedig több mint 100 ezer forinttal több marad a zsebében, ami évente akár több mint egymillió forint pluszt jelent egy családnak. A háromgyermekes édesanyák szja-mentességét igényelni úgy lehet, hogy egy adóelőleg-nyilatkozatot kell kitölteni a munkáltatónál vagy a NAV honlapján.

„Aki ezt októberben megteszi, már novemberben a megemelt fizetést kapják kézhez”

– tájékoztatott az államtitkár, megjegyezve, hogy a nyilatkozatot elég egyszer leadni. Aki nem így tesz, az májusban az adóbevallásban is érvényesítheti a kedvezményt, és akkor egy összegben kapja vissza a pénzt – fűzte hozzá. Jelezte, hogy ha pedig még kiskorú gyermek is van a családban, sok édesanya egyetlen forint adót és járulékot sem fizet, vagyis a bruttó bér teljes egészében nettóként érkezik.

„2026-tól a 40 év alatti kétgyermekes anyák is adómentességet kapnak, januártól pedig újabb 50 százalékkal emeljük a családi adókedvezményt is.”

„Tehát 2026-ban is folytatódik Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja, mert mi az adócsökkentés politikájában hiszünk és nem az adóemelésekben, ellentétben azokkal, akik brüsszeli megrendelésre többszörös adóterheket akarnak rakni a magyar családokra” – fogalmazott Koncz Zsófia.

