Századvég: A magyarok kétharmada elutasítja, a Tiszások többsége támogatja az orosz energia tiltását

A Tisza Párt beemelte programjába az orosz energiaimport tilalmára vonatkozó brüsszeli célkitűzést. Az intézkedés súlyos terheket róna a magyarokra, amit a teljes felnőtt lakosság kétharmada elutasít. A Századvég felméréséből kiderül, a kérdés ugyanakkor erősen megosztja a politikai táborokat: a Tisza támogatóinak 59 százaléka helyesli a tiltást, míg a Fidesz–KDNP szavazóinak 96 százaléka ellenzi azt.

Magyar Péter bejelentette, hogy pártja programjába beépíti az orosz olaj- és gázvásárlás tilalmát előíró brüsszeli elvárást. Korábban Orbán Viktor és több államtitkár után most a Századvég is figyelmeztetett, egy ilyen döntés komoly kihívások elé állítaná Magyarország energiaellátását: a gázárak többszörösére emelkednének, ami a rezsidíjak három és félszeres növekedését okozná, míg az olajimport korlátozása ezer forint fölötti benzinárakat eredményezne.

A költségek drasztikus emelkedése pedig több mint egymillió háztartást tenne fizetésképtelenné. Az energiaárak emelkedése ráadásul más termékek árát is felhajtaná, ami a következő években 9,7 százalékos többletinflációhoz vezetne.

A Tisza Párt Brüsszel mellett állna, bármi áron

A súlyos következmények ismeretében érthető, hogy a magyarok 66 százaléka nem támogatja Ursula von der Leyen és Magyar Péter elképzelését, és inkább fenn akarja tartani a kereskedelmi kapcsolatokat Oroszországgal.

Az adatok ugyanakkor arra is rávilágítanak, hogy Magyar Péter az energiaellátás gazdasági és műszaki kérdését ideológiai síkra terelte saját szavazótábora körében. A Tisza-szimpatizánsok 59 százaléka még akkor is megszüntetné az orosz olaj- és gázimportot, ha ez komoly drágulással járna.

Ezzel szemben a kormányzó pártszövetség szavazóinak elsöprő arányban a lakosság többségének pragmatikus álláspontját képviselik, és nem támogatják az orosz kereskedelmi kapcsolatok megszakítását.

