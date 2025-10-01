Örvény borította fel az egyetemi kutatók csónakját, elnyelt a víz egy fiatal férfit Püspökladánynál

Az egyetem sajtóközpontja a Haon.hu kérdéseire reagálva közölte, hogy a doktori kutatásaihoz kapcsolódóan végzett kedden halbiológiai vizsgálatot a Hortobágy–Berettyó-főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipjének térségében a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője felügyeletével, amikor
egy örvény lerántotta a csónakjukat. Hárman ki tudtak úszni, de egy elsőéves PhD-hallgató elmerült a vízben,
keresése jelenleg is folyamatban van. A kutatást a hivatásos szervek végzik önkéntes kutató-mentő szolgálatok bevonásával.
Kiemelték, hogy az intézmény együttműködik a hatóságokkal a kutatásban és a baleset kivizsgálásában, a Természettudományi és Technológiai Kar pedig belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására.
Kapcsolódó tartalom
„A Püspökladányi Rendőrkapitányság vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett miatt indított eljárást. Az eltűnt személy keresése jelenleg is folyamatban van, a rendőrség szakértők bevonása mellett vizsgálja a baleset pontos körülményeit” – közölte a helyi hírportállal a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Jelenleg szonárral, csónakkal és kötéltechnikával keresik a fiatal férfit.
Kiemelt kép forrása: Haon.hu közösségi oldala