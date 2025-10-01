Örvény borította fel az egyetemi kutatók csónakját, elnyelt a víz egy fiatal férfit Püspökladánynál

Örvény miatt borult fel egy csónak kedden délután a Hortobágy–Berettyó-főcsatornán, Püspökladány térségében. A csónakban négyen tartózkodtak, a Debreceni Egyetem oktatója és PhD-hallgatói végeztek halbiológiai vizsgálatot a halászati társaság képviselője felügyeletével. Hárman kijutottak a partra, ám az egyik hallgatót még mindig keresik.

Az egyetem sajtóközpontja a Haon.hu kérdéseire reagálva közölte, hogy a doktori kutatásaihoz kapcsolódóan végzett kedden halbiológiai vizsgálatot a Hortobágy–Berettyó-főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipjének térségében a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője felügyeletével, amikor

egy örvény lerántotta a csónakjukat. Hárman ki tudtak úszni, de egy elsőéves PhD-hallgató elmerült a vízben,

keresése jelenleg is folyamatban van. A kutatást a hivatásos szervek végzik önkéntes kutató-mentő szolgálatok bevonásával.

Kiemelték, hogy az intézmény együttműködik a hatóságokkal a kutatásban és a baleset kivizsgálásában, a Természettudományi és Technológiai Kar pedig belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására.

„A Püspökladányi Rendőrkapitányság vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett miatt indított eljárást. Az eltűnt személy keresése jelenleg is folyamatban van, a rendőrség szakértők bevonása mellett vizsgálja a baleset pontos körülményeit” – közölte a helyi hírportállal a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Jelenleg szonárral, csónakkal és kötéltechnikával keresik a fiatal férfit.

