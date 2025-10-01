Orbán Viktor bejelentette: Még az év végéig érkezik a nyugdíjemelés

Orbán Viktor aláírta a novemberi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeletet.

A miniszterelnök az idősek napján közölte: a kormány azt ígérte, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből, ezt a vállalásukat pedig minden évben teljesítették, és idén is így lesz.

Közösségi média oldalára feltöltött videójában elmondta, mivel az infláció magasabb lett, mint azt előre jelezték, ilyenkor a nyugdíjakat meg szokták emelni. „Pontos számolás, hosszú barátság” – mondta.

„Minden nyugdíjas megkapja azt, ami jár. Még az év végéig – reményeim szerint már novemberben – mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget, ez átlagosan 51 ezer forintot jelent”

– jelentette ki a kormányfő, majd kiemelte: Ez nagy dolog, ugyanis Európában mindenhol spórolnak, mivel ha fizetni kell, szívják a fogukat, mert elküldték a pénzüket Ukrajnába.

„Ha Ukrajnában van a pénzed, akkor nem tudsz nyugdíjat emelni, nem tudsz segíteni a családoknak, meg a fiataloknak sem. Mi nem engedtük, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen, ezért most van családtámogatás-emelkedés, tudunk indítani a fiataloknak lakásprogramot és a nyugdíjasok is megkapják azt, ami jár” – fogalmazott Orbán Viktor.

Bejelentése végén hozzátette: „Isten éltesse a nyugdíjasokat!”

Kiemelt kép: Orbán Viktor kormányfő (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)