Nyugtatókkal, antidepresszánsokkal van tele a Balaton, a Duna és a Tisza vize

Többek között antidepresszánsok, szorongásoldók, nyugtatók, fogamzásgátlók és vérnyomáscsökkentő gyógyszerek hatóanyagait mutatták ki a Duna, Tisza és a Balaton vizének vizsgálata során.

A fogyasztók negyede a háztartási hulladékok közé dobja lejárt gyógyszerkészítményeit, a lakosság még mindig nem rendelkezik elegendő információval a lejárt szavatosságú gyógyszerek helyes leadási módjáról – derül ki a BENU Magyarország Zrt. reprezentatív kutatásából.

Ezt igazolja az idén nyáron elvégzett vízmintavételi kutatás is. A központi idegrendszeri megbetegedések kezelésére szolgáló szerek,

antidepresszánsok, antibiotikumok, fogamzásgátlók, vérnyomáscsökkentők, gombaölők, szorongásoldók és nyugtatók hatóanyagait mutatták ki többek között a Duna, Tisza és a Balaton vizének vizsgálata során.

A három élővízből összesen 14-féle hatóanyagot azonosítottak a szakemberek, amelyek a kidobott vagy WC-n lehúzott gyógyszerekkel kerülhetnek a természetes vizekbe a vizeleten kívül – számolt be a Portfolio.hu.

A kutatás szakmai vezetője, Fittler András, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának dékánja az élővízből vett minták eredményeit összegezve kiemelte, hogy egyelőre a hatóanyagok jelenlétének hatása az emberre elhanyagolható, ugyanakkor nagyon fontos odafigyelni arra, hogy ezek ne halmozódjanak fel.

Zlinszky János, a BENU Magyarország Zrt. vezérigazgatója azt javasolja, hogy a lejárt vagy fel nem használt gyógyszereket a fogyasztók ne a kukába dobják, és ne is húzzák le a lefolyón, hanem vigyék vissza egy gyógyszertárba, és adják le az arra kihelyezett gyűjtőládában.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balázs Attila )