Naponta ezer hiteligénylés indul, országos az érdeklődés az Otthon Start iránt

Egy hónapja startolt el a fix 3 százalékos hitelprogram, amely nemcsak szuperstartot vett, hanem továbbra is óriási érdeklődés övezi – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerdán a Facebook-oldalán.

Panyi Miklós az első hónap mérlegét ismertetve közölte, naponta átlagosan ezer esetben indult el a hiteligénylés folyamata, sok tízezer érdeklődő, több ezer szerződéskötés folyamatban van.

„Az érdeklődés országos! A bankok dolgoznak, az ügyintézés gördülékeny”

– emelte ki.

Hozzátette, hogy több száz esetben a teljes hitelügyintézés végbement, és az igénylők már megkapták az igényelt hitelösszeget, így pár hét alatt már több száz fiatal vált elsőingatlan-tulajdonossá a programnak köszönhetően. Részletes adatok október közepén várhatók – jegyezte meg. Kitért arra is, hogy a bankok között beindult a verseny: három bank már „bement” 3 százalékos kamat alá, emellett minden pénzintézet további jelentős kedvezményeket ad az igénylőknek. Panyi Miklós írt arról is, hogy „megérkeztek” az eladók is, éves alapon 20-30 százalékkal több ingatlanhirdetést adtak fel szeptemberben.

„Az Otthon Starttal megvásárolható ingatlanok száma a kiugró tranzakciós számok ellenére bővült”

– fűzte hozzá. „Az elemzők egyöntetűen megerősítik, hogy az idei ingatlanpiaci forgalom többéves csúcsot fog megdönteni.”

„Megmozdult az ország!”

– fogalmazott az államtitkár, aki közölte azt is, hogy érkeznek az új lakások is: 30 ezer új lakás építésére érkezett kérelem pár hét alatt, további 10-15 ezer érkezhet a következő hetekben.

Még az idén indulni fog sok ezer lakásfejlesztés a fiatalok számára, lesz miből válogatni, és lendületet vesz az építőipar – írta, hozzátéve, hogy októberben több bejelentés érkezik erről. Panyi Miklós szerint megállt az albérletárak növekedése, sőt sok helyen már elindult a csökkenés. „Tartós folyamatra számítunk!”

„Nemcsak az elsőotthon-vásárlók, az eladók, az építőipar, hanem az albérletben élők is nyerni fognak a programmal” – hangoztatta az államtitkár. Közölte továbbá, hogy elindult a Startolj rá!-applikáció, amely szerdán új funkciókkal bővül, és amelyet már 30 ezren letöltöttek! „Folyamatosan dolgozunk számítunk. Fiatalok, saját lakásra fel!” – zárta sorait Panyi Miklós.

Kiemelt kép: Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)