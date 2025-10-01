Minden jóérzésű embernek fel kell vennie a harcot az álhírek terjesztőivel szemben – jelentette ki Szánthó Miklós a 48 percben

A balliberális oldal által terjesztett álhíreket egy komplett – influenszerekkel, újságírókkal, médiatermékekkel megtámogatott – hálózat segítségével igyekeznek eljuttatni az emberekhez – jelentette ki Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója az M1 48 perc című hírháttérműsorában.

A műsorban Szánthó Miklóst, az Alapjogokért Központ főigazgatóját kérdezte a műsorvezető az álhírek, rágalmak terjedésének háttere és a közbeszéd eldurvulása kapcsán. A főigazgató szerint az Egyesült Államokból több évtizede, balliberális újságírók által elindított, úgynevezett gonzó újságírás mai megnyilvánulása tapasztalható az interneten és a médiában, ennek megfelelően

félinformációkat, elferdített tényeket kevernek a szerző üzeneteivel, véleményével.

Két konkrét példát, álhírt említve kiemelte:

az Európába irányuló migráció pozitív hatásainak éveken át való sulykolása ugyanúgy álhír volt, mint hogy a két biológiai nemen kívül vannak más nemek is; ezeket is a balliberális média találta ki – húzta alá.

Szánthó Miklós rámutatott, hogy a balliberális oldal által terjesztett álhíreket egy komplett – influenszerekkel, újságírókkal, médiatermékekkel megtámogatott – hálózat segítségével igyekeznek eljuttatni az emberekhez, s egy mechanizmus révén

egy-egy ilyen álhírt akár a közbizalom megdöntéséhez is fel lehet használni.

Példaként felhozta a Magyarország elleni kötelezettszegési eljárásokat.

Közölte: ilyen ügy a Szőlő utcai álhírbotrány is, bár ez ügyben még a valóságmag sem volt meg – vélekedett.

Szerinte a balliberális oldal azért gerjesztett egy nyilvánvaló hazugságra építve „rágalomcunamit”, hogy elterelje a figyelmet Magyar Péter és a Tisza párt adóemelési terveiről, s hogy akár tüntetések segítségével rombolja az állam, a kormány iránti bizalmat.

A kormány azonban idejében lépett, hiszen információkkal, nyomozati anyagokkal, tényekkel cáfolta a valótlanságokat, az alaptalan vádakat, egyúttal megindultak az eljárások azok ellen, akik hazugságokat terjesztettek – emelte ki. A főigazgató kérdésre válaszolva azt mondta, az álhírek ellen nehéz, de lehet védekezni: figyelni kell a közlő személyére, megbízhatóságára, érdemes megbízható, konzervatív oldalakat bekövetni az interneten, s érdemes összehasonlítani az ellenzéki szereplők és a releváns kormányzati szereplők nyilatkozatait általánosságban vagy egy-egy téma kapcsán.

„Drámai lesz a különbség politikai, erkölcsi értelemben is”

– mutatott rá.

Nemcsak védekezni lehet viszont az álhírek ellen, például a megbízható tartalmak fogyasztásával, hanem igenis minden jóérzésű embernek fel kell vennie a harcot az álhírek terjesztőivel szemben a közösségi oldalakon, s aktívan, kulturált hangnemben el kell mondani az igazságot – vélekedett Szánthó Miklós.

Kiemelt kép: Szánthó Miklóst, az Alapjogokért Központ főigazgatója (b) Törőcsik Zsolt vendégeként a 48 percben, az M1 és a Hirado.hu közös hírháttérműsorában (Fotó: M1)