Magyarországra is megérkezett a Biciklivel kortalanul elnevezésű kezdeményezés

Magyarországra is megérkezett a Cycling Without Age (Biciklivel kortalanul) elnevezésű, Dániából indult társadalmi innováció, amelynek lényege, hogy speciális háromkerekű riksa segítségével önkéntesek visznek el egy-egy utazásra idősotthonban élőket; bíznak benne, hogy ez a program Magyarországon is sikeres lesz – hangzott el az első hivatalos fővárosi riksautat megelőzően szerdán Budapesten.

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár felidézte, hogy amikor Gui Angéla, a Biciklivel kortalanul mozgalom magyarországi alapítója megkereste, a program mellé álltak. Három speciálisan kialakított riksa megvásárlását és önkéntesek képzését is támogatták. Az államtitkár elmondta, bízik benne, hogy ez a program Magyarországon is sikeres lesz, ezáltal hozzá tudnak járulni az idősotthonokban élők jóllétéhez.

Révész Máriusz arra is kitért, hogy az idősotthonok üzemeltetőinek – önkormányzatoknak, egyházaknak vagy más szervezeteknek – is pályázatot fognak kiírni, hogy tudjanak speciális riksákat vásárolni. A részletek még kidolgozás alatt állnak – tette hozzá.

Gui Angéla elmondta, hogy az államtitkárság támogatásával tudtak Dániából speciális háromkerekű riksákat vásárolni. Ezek közül kettő Budapestre, egy pedig Nyíregyházára, egy református szeretetotthonba kerül. Közölte, a Cycling Without Age 2012-ben Dániából indult, de mostanra világmozgalommá nőtte ki magát, így már 56 országban több mint 4300 ilyen riksa van.

A helyszínen két riksával vittek el egy kisebb útra négy idős embert.

Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész, a Magyar Evangélikus Egyház diakóniai bizottságának elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a riksák segítségével kiemelik az időseket a bezártságból. Arról is beszámolt, hogy Budapesten elsőként a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat budai intézményébe kerülnek a helyszínen bemutatott riksák.

Kiemelt kép: Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelõs államtitkára (j) idõsotthonban élõ embereket riksával visz a Hõsök terén 2025. október 1-jén. Ezen a napon sajtótájékoztatót tartottak a Cycling Without Age (kortalanul biciklivel) elnevezésû társadalmi innováció magyarországi indulása alkalmából. A Dániából indult kezdeményezés lényege, hogy speciális háromkerekû riksa segítségével önkéntesek visznek el egy-egy utazásra idõsotthonban élõket – MTI/Máthé Zoltán