Késsel támadt saját apjára egy férfi, vádat emeltek ellene Szegeden

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.01. 11:05

Szerző: hirado.hu
Vádat emeltek egy férfival szemben, aki tavaly augusztusban egy Csongrád-Csanád megyebeli tanyán késsel támadt apjára, hogy kioltsa az életét – tájékoztatta a vármegyei főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t.

Saághy Flóra közölte, a férfit emberölés kísérletével és könnyű testi sértéssel vádolják.

A vádirat szerint tavaly augusztus 18-a éjjel a férfi ittasan szóváltásba keveredett az édesapjával. Halálosan megfenyegette, megütötte, majd a konyhában egy kést kap ott fel, a menekülő férfi után eredt, és az ingatlan udvarán hátba szúrta. A vádlottat a családja együttes erővel zavarta el a helyszínről, közben két testvérét is megsebezte, nekik könnyű sérülést okozott.

A rokonok ezután az életveszélyes állapotban lévő sértetthez mentőt hívtak. A férfi életét a szakszerű orvosi ellátás mentette meg.

A letartóztatásban lévő vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Törvényszék fog dönteni – tudatta az ügyész.

