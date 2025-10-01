Jogsértő lehet a Tisza Párt applikációjának tartalomgyártásra ösztönző felhívása a hatóság szerint

A Tisza Párt applikációjának tartalomgyártásra ösztönző felhívása jogsértő lehet, ha a felvétel készítője nem szerez megfelelő beleegyezést a felvétel szereplőjétől – jelezte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a Tisza Világ alkalmazás adatvédelmi megítéléséről szóló, az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.

A NAIH közérdekű bejelentés alapján vizsgálta a szeptember 9. óta elérhető Tisza Világ alkalmazás adatvédelmi szempontból releváns funkcióit és adatkezelési tájékoztatóját. A hatóság megállapította, hogy mivel az alkalmazás funkciói csak felhasználói regisztráció után érhetők el, a regisztráció során rendelkezésére bocsátott adatkezelési tájékoztató és általános felhasználási feltételek (ÁFF) alapján ítélheti meg mindenki, szeretné-e használni az applikációt. Ha azonban bizonyíték merülne fel arra vonatkozóan, hogy a párt nem a tájékoztatóban és az ÁFF-ben foglaltak szerint kezeli az alkalmazás kapcsán gyűjtött adatokat, vagy ha az adatkezelő által tett technikai és szervezési intézkedések ellenére sérül a személyes adatok biztonsága, akkor az adatkezelővel szemben adatvédelmi hatósági vagy vizsgálati eljárás indulhat – jelezték. Hozzátették, hogy a hatóságnál bejelentést tehet bárki, aki jogellenes adatkezelésről értesül, vagy a hatóság akár hivatalból is eljárhat.

Az alkalmazás tartalomgyártásra ösztönző „kihívásával” kapcsolatban arra figyelmeztettek, hogy az azokban történő részvétel érdekében fénykép, videó- vagy hangfelvétel készítése, és annak közzététele az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hatálya alá tartozó adatkezelésnek tekinthető, ezért ha a felhasználó az alkalmazás felhívására egy másik ember tudomása nélkül, róla titokban felvételt készít, vagy jogalap nélkül az elkészített felvételt felhasználja, akkor őt terhelik a GDPR szerinti jogkövetkezmények.

Abban az esetben, ha a felvétel készítője nem szerez megfelelő tájékoztatáson alapuló, konkrét, önkéntes hozzájárulást a szereplőtől, és a felvétel felhasználásához fűződő érdekének elsőbbségét nem tudja alátámasztani, akkor a tevékenysége jogsértőnek minősül, ráadásul, ha a felvételek közzététele jelentős érdeksérelmet okoz az érintetteknek, akkor az nem csupán adatvédelmi szempontból jogellenes, hanem már bűncselekménynek is minősülhet – írták.

A NAIH ismertetése szerint az ilyen felvételek készítése és közzététele során minden felhasználónak tisztában kell lennie azzal, hogy be kell tartania a GDPR rendelkezéseit, így mindenekelőtt az adatok rögzítése előtt teljes körű tájékoztatást kell adnia az érintetteknek, igazolható jogalappal kell rendelkeznie az adatkezeléshez, érintetti jogokat kell biztosítania a felhasználás során, és felel az adatok biztonságáért is.

A hatóság kiemelte, hogy a „kihívások” érdekében titokban rögzített felvételek kapcsán is minden érintettnek joga van akár a NAIH, akár a nyomozó hatóság segítségét kérni, a felhasználókat pedig kiemelt felelősség terheli, ha ilyen felvételeket készítenek és tesznek közzé, ugyanis azok közlése felveti a tisztességes adatkezelés elvének a megsértését is.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: M1)