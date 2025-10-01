Időjárás-hullámvasút: egyik pillanatról a másikra megyünk át napsütésből záporba, zivatarba

Hazánk északi felén több helyen felhős időre ébredhetünk, de majd ott is egyre jobban gomolyosodik a felhőzet – írja a HungaroMet.

Hazánk északi felén több helyen felhős időre ébredhetünk, de majd ott is egyre jobban gomolyosodik a felhőzet. Másutt – a pára és köd feloszlását követően – eleinte gomolyfelhős, napos időben lesz részünk, majd a gomolyfelhők egyre többfelé összeállhatnak ezáltal közepesen vagy erősen felhős időt okozva.

Szórványosan zápor, esetleg jégdara-zápor, néhol akár zivatar is előfordulhat. Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, a Dunántúl északnyugati részén és Borsodban helyenként erős lökések kísérik. A maximum-hőmérséklet 11 és 17 fok között várható. Késő estére 4 és 11 fok közé hűl le a levegő.

A felhőzet lassan szakadozik, csökken – emellett a csapadékhajlam is. Hajnalra már többfelé kiderül az ég, de elsősorban délkeleten és a Dunántúlon maradhatnak erősen felhős, borult területek, arrafelé néhol kisebb eső, zápor még reggel sem kizárt.

Az északi, északkeleti szél a keleti és nyugat-dunántúli tájakon maradhat élénk, másutt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 8 fok között alakul, de az északi, derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken kissé fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet, de talajmenti fagy másutt is előfordulhat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Varga György)