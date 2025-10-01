Hidvéghi Balázs: Tiltakozzunk az adóemelés ellen!

Kezdődik a nemzeti konzultációs kérdőívek postázása, a kormány arra kér mindenkit, tiltakozzon az adóemelés ellen – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban.

Hidvéghi Balázs közölte, a kérdőívben – amelyet Orbán Viktor miniszterelnök levele kísér – öt fontos kérdésben várják a magyar emberek véleményét.

„Brüsszel ugyanis háborús döntéseket hoz, a háború és Ukrajna finanszírozásához adóemeléseket akar rákényszeríteni a tagállamokra, a Brüsszelt kiszolgáló ellenzék pedig már el is kezdte az előkészületeket: a személyi jövedelemadót 15 százalékról 22-33 százalékra, a társasági adót 9-ről 25 százalékra emelnék, és veszélybe kerülnének a családi adókedvezmények is”

– mondta az államtitkár.

Ez hátrányosan érintené a magyar családokat és a vállalkozásokat egyaránt, a nemzeti kormány viszont következetesen nemet mond Brüsszel megrendeléseire – jelentette ki.

„Mi az adócsökkentés és a rezsicsökkentés politikáját folytatjuk, és meg akarjuk tartani Európa legalacsonyabb adókulcsait” – emelte ki Hidvéghi Balázs. Az államtitkár közölte, a kérdőívben öt fontos, mindenkit érintő témában mondhatják el a véleményüket az emberek, majd felsorolta a kérdéseket:

Maradjon-e az alacsony személyi jövedelemadó? Vagyis a munkát továbbra is alacsony vagy magasabb adó terhelje?

Mi legyen a gyermekes családok adókedvezményeivel? Szűkítsük vagy inkább bővítsük ezeket?

Megmaradjon-e az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentessége?

Az olcsó orosz energia helyett drágábban vásároljunk-e máshonnan, ami értelemszerűen a rezsi emelésével is járna, vagy tartsunk ki az olcsóbb energiabeszerzés és a rezsicsökkentés mellett?

A vállalkozások fizessenek-e továbbra is alacsony társasági adót, vagy a Brüsszel által elvárt magasabb adót fizessék? – ismertette az államtitkár.

Hozzátette, a kérdőívet október folyamán mindenki megkapja, és november 30-ig lehet visszaküldeni azt.

„Vegyünk részt a nemzeti konzultációban! Csak így tudjuk megvédeni a magyar családokat Brüsszel döntéseinek következményeitől. Tiltakozzunk együtt az adóemelések ellen!” – kérte Hidvéghi Balázs.

Kiemelt kép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)